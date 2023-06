Damon Albarn y más, en el disco de Bombay Bicycle Club

Bombay Bicycle Club han anunciado nuevo disco y no se han cortado en invitar a algunos amigos de la industria para que aparezcan en él. Y vaya amigos: Damon Albarn, que acaba de ofrecer con Blur un concierto en La Riviera de Madrid, participa en ‘Heaven’; Nilüfer Yanya «medita» con el grupo después de sacar uno de los mejores discos de 2022; Jay Som aparece en ‘Sleepless’ recordándonos que hace mucho que no saca disco, y que la echamos de menos; y Holly Humberstone, uno de los talentos más prometedores surgidos recientemente de Reino Unido, colabora en ‘Diving’.

Todos estos temas y más formarán parte de ‘The Big Day’, el disco que Bombay Bicycle Club publican el 20 de octubre. El último disco de Bombay, ‘Everything Else Has Gone Wrong‘, salió poco antes de que cambiara el mundo, en enero de 2020.

El primer single, ‘The Big Day’, es el clásico corte indie-pop que no renuncia a la distorsión y su videoclip también cuenta con personalidades conocidas del indie, pues lo han dirigido entre John Higgs de Everything Everything y Kit Monteith, que toca percusiones en Foals.

01 Just A Little More Time

02 I Want To Be Your Only Pet

03 Sleepless (Feat. Jay Som)

04 My Big Day

05 Turn The World On

06 Meditate (Feat. Nilüfer Yanya)

07 Rural Radio Predicts The Rapture

08 Heaven (Feat. Damon Albarn)

09 Tekken 2

10 Diving (Feat. Holly Humberstone)

11 Onward



