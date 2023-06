‘Sexo en la playa’ o cómo Alizzz y Amaia narran el perfecto amor de verano

Amaia y Alizz vuelven a unirse en un nuevo tema: ‘Sexo en la playa’. Parece que será el anticipo de una nueva etapa para Alizzz, a la que Amaia se ha subido encantada. La canción tiene todas las papeletas para sonar durante todo el verano, es un pop bailable y muy ligero. Con pelos y señales, ambos cantan lo que puede llegar a ser un amor de verano.

El videoclip está dirigido por Sofía Boriosi. En este, Alizzz y Amaia disfrutan de un verano en un camping, en el que todo el mundo parece estar inmerso en un gran deseo sexual: «Fuego en tu mirada / Tus uñas por mi espalda». El sonido del teclado hace que la atmósfera sea liviana. Nada pesa cuando es verano, o eso parece.

El tema es «el calor, las vacaciones, relajarse, no tener preocupaciones, sentirse guapo, y por qué no, coquetear», explica la directora. De esto ya habló Yung Beef en una canción que tiene el mismo nombre, ‘Sexo en la Playa’. Guardando las distancias (el estilo, melodía y voz no tiene nada que ver) ambas hablan de un sentimiento universal. El amor de verano es relajado y Amaia y Alizz han captado perfectamente esto. «La melena al viento (Uh-uh) / Cremita por el cuerpo» dice la cantante de ‘El Relámpago’.

Quizá en el final de gira de Amaia, en el WiZink Center en septiembre, este ‘Sexo en la playa’ habrá sido parte de la banda sonora de nuestro verano. Las entradas aquí.