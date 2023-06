Cuando Mad Cool presentó oficialmente su nuevo recinto, ubicado en el distrito de Villaverde, entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, a más de un quilómetro de las primeras estaciones de transporte público, surgieron dudas sobre el posible caos organizativo que pudiera tener lugar. Es un espacio de 185.000 metros cuadrados con aforo para 70.000 personas.

Mad Cool confirma hoy que su plan de movilidad se centrará en el transporte público. Mad Cool pagará por dos horas extra de metro desde el término del festival, es decir, si el evento termina a las 2 de la madrugada, el servicio de la línea 3 desde Villaverde se alargará hasta las 4 de la madrugada. Los trenes pararán «en una o dos estaciones» hasta llegar al centro. El servicio abarca evidentemente las tres jornadas del festival: jueves, viernes y sábado.

Por otro lado, Mad Cool ampliará su servicio de buses lanzadera: un total de 20 buses estarán operando sin parar y «siempre» habrá dos buses esperando en la parada. Los buses serán tipo acordeón (con dos módulos, para que entren más personas) y Legazpi será uno de sus puntos principales. Con estas dos medidas, Mad Cool busca desincentivar el uso de transporte privado.

A espera de que se concreten todos los detalles relacionados con el transporte, Mad Cool confirma que el recinto estará listo para el festival, no así el bosque de palmeras anunciado ni tampoco la nueva red de energía verde, que no se han conseguido completar a tiempo.

Mad Cool se celebra los días 6, 7 y 8 de julio con Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Mumford and Sons, Robbie Williams, Queens of the Stone Age, Ava Max, Sam Smith, The 1975, Lil Nas X o The Black Keys entre los artistas anunciados en su programación.