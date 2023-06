Mad Cool presenta su nuevo recinto en Villaverde

El Mad Cool ha anunciado su cambio de recinto, ya no se hará en Valdebebas. Los días 6, 7 y 8 de julio, Villaverde será la nueva casa del festival en el llamado “Nuevo recinto de festivales de Madrid”. Mad Cool ya ha asegurado que los casi 185.000 metros cuadrados que formarán parte del recinto, tratarán de ser «un espacio artístico referente» en su sexta edición.

Tras este anuncio, las obras para conseguir un entorno fiel a las expectativas siguen en Villaverde. El festival contará con ocho escenarios diferentes a los que se subirán grupos como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Mumford and Sons, Queens of the Stone Age, Ava Max, Sam Smith, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Kaleo, Morgan, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX, Primal Scream y Machine Gun Kelly, entre otros.

Sí es cierto que este nuevo proyecto se ha encontrado con la oposición de algunos vecinos de la zona, que no lo tienen muy claro. Desde eldiario.es han recogido las opiniones de estos habitantes que consideran que el festival se hará demasiado cerca de las viviendas. A esta negativa le suman la queja de que el recinto se encuentra a más de un kilómetro de las paradas de Metro y Cercanías.

Las entradas están disponibles a los siguientes precios:

Abono normal – (agotados)

Abono VIP – 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal – 85€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 185€ + gastos de distribución.