Taylor Swift quiere que sus fans dejen de odiar a John Mayer

Todos los exes a los que Taylor Swift dedica alguna canción acaban cancelados en redes sociales o, por lo menos, se llevan algún insulto. Es el caso de John Mayer, que fue pareja de la cantante de ‘Karma’ cuando ella tenía 19 años y él 31. A él le dedicó ‘Dear John’, que forma parte del álbum ‘Speak Now’, y que ha cantado por primera vez después de 11 años en un su concierto en Minneapolis.

Antes de cantar esta canción, que estará en la Taylor´s Version de ‘Speak Now’, pidió que no se acosase a nadie por querer defenderla a ella. Es verdad que no dijo el nombre de Mayer, pero se puede entender que se refería a él. «He visto durante este tour como os habéis hecho amigos entre vosotros, he visto cosas maravillosas. Quería pediros que, ya que la salida de este álbum está cerca, me encantaría que esa amabilidad y gentileza se extendiera a la actitud Internet ¿verdad?», explicó al público.

Tras esto, la cantante explicó: «No estoy sacando este álbum para que tengáis que defenderme de alguien de quien creéis que escribí una canción hace 14 millones de años». Para rematar, en tono de broma, dijo: «Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19».

En la canción de ‘Dear John’ Taylor cantaba: «Querido John, ahora que te has ido lo veo todo / ¿No crees que era muy joven para que te metieras conmigo?»

💜| Taylor urging fans tonight to be kind and gentle online when Speak Now comes out as she doesn't care what happened when she was 19 yo, she only cares about the music she wrote and the fact that she gets to own it now pic.twitter.com/KZrKNp0vfw

— Taylor Swift Updates 🏟️ (@swifferupdates) June 25, 2023