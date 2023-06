Condenado el hombre que robó el nuevo álbum de Taylor Swift

Un hombre ha sido condenado a 8 meses de cárcel por robar y tratar de vender 10 copias de la Taylor´s Version de ‘Speak Now’. Esta reedición no está aún a la venta en ninguna plataforma, saldrá el 7 de julio.

Según el medio Ouest-France, el hombre, de 43 años, trabajaba en el almacén francés de la compañía de vinilos MPO y se llevó las copias a casa, tras caerse estas de una caja. Después las intentó vender, primero a 25 euros y después a 50.

- Publicidad -

Al parecer, un gerente de recursos humanos de la compañía entregó al hombre, que además ya era un delincuente reincidente en robo, fraude y tráfico de drogas. Parece que también va a tener que devolver el dinero a MPO, además de cumplir la sentencia. Los problemas no se acaban ahí. Con motivo de este robo, Universal podría retirar el contrato con la empresa de los vinilos. Las filtraciones no están muy bien vistas. Lo bueno es que las autoridades francesas han localizado 8 de las 10 copias.

Aun así, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ saldrá el 7 de julio. Taylor ya ha anunciado en redes sociales que esta nueva edición tendrá colaboraciones con Hayley Williams y Fall Out Boy. «Speak Now giraba en torno a mis composiciones, así que decidí acudir a los artistas que más me influenciaron como letrista en aquella época para pedirles que cantaran en el álbum», explicaba en un post en Instagram.