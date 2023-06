Bizarrap tiene guardada una colaboración con un artista español

Bizarrap ha pasado por el programa de Pablo Motos en una semana con mucho movimiento electoral. Pero Biza no iba al El Hormiguero por motivos políticos, sino a presentar su nueva sesión con Rauw Alejandro. Durante la entrevista, sin dar nombres, pero con mucho misterio, dijo: «De España hay varias personas con las que estuve hablando. De hecho, ya tengo canciones. Tengo una canción que a mí me encanta, pero no es el momento de sacarla. Yo espero mucho a los momentos, me parece que tengo que esperar un poquito más».

Este tema del que hablaba el productor podría ser con C. Tangana. Los rumores se deben a que hace 4 años, en un directo en Twitch del streamer Coscu, Bizarrap enseñó parte de una canción, en la que se podía escuchar perfectamente al cantante decir: «el madrileño». Justamente en una semana se estrena el nuevo tema de Pucho: el nuevo himno del equipo de fútbol Real Club Celta de Vigo.

Además de las pistas sobre futuros temas, Bizarrap contó (aunque ya lo había adelantado la propia Shakira), que la colaboración entre ambos fue gracias al hijo de ella, que insistió hasta que la «session» se hizo realidad. La forma de trabajo del productor parece bastante natural. Cuando hizo el tema con Peso Pluma fue porque se puso hasta las cejas de escuchar corridos mexicanos, y entonces su siguiente canción fue de ese estilo. Cuenta en la entrevista: «Yo solo hago la música que siento en el momento».

Aunque lo suyo es algo más o menos genuino, Biza no tiene ningún tipo de complejo para poner límites en cuanto a su trabajo: «Trabajo con tantos artistas que tengo que tener bastante paciencia y un poder de convencimiento, de poder decirles lo que pienso. Hay veces que hay choques. Con la letra, no. Generalmente, con la letra yo dejo que se expresen de la manera que quieran, esa es la esencia del artista. En cuanto a producción o estructura de la canción, hay veces que tenemos choques».

“Me dejo llevar por la música que escucho en cada momento”, @bizarrap tiene 56 sesiones en las que ha colaborado con grandes artistas y todas han sido un éxito mundial #BizarrapEH pic.twitter.com/A0zIiVsp0F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 29, 2023

