Almodóvar defiende a Pedro Sánchez; Garó carga contra «la mierda izquierdista»

En el mismo día en que Pedro Sánchez acudía al programa de Ana Rosa Quintana, obteniendo en este caso 100.000 espectadores más que Feijóo el día anterior, justo lo contrario de lo que sucedía en El Hormiguero; se viralizaba una columna de opinión de Pedro Almodóvar. Su texto para El Diario era una defensa del Presidente del Gobierno, pese a sus «errores y temas que no comparte», motivada por la amenaza de la llegada de la ultraderecha al poder el próximo 23-J.

Tras escuchar unas declaraciones de un concejal de Mérida de VOX que comparaba la bandera LGTB+ con «la bandera de los pedófilos», Almodóvar se preguntaba: «¿Nos estamos olvidando de nuestra lucha postfranco? ¿De que nos estamos viendo obligados a defender todos los derechos que con tanto esfuerzo nos costó conseguir en estos cuarenta años, tanto a los ciudadanos de derechas como de izquierdas?».

Almodóvar se siente «atrapado en una burbuja» en la que «nadie le va a oír»: «Da la sensación de que estamos viviendo bajo una maldición imposible de romper. Pero yo quiero creer que podemos cambiar el rumbo de esta maldición». Cree que si ganan las elecciones PP y VOX, a los que equipara, no vamos a retroceder 20 años, como dice Pedro Sánchez, sino 60: «La derecha cavernícola ha acabado vampirizando al PP. Yo creo que hemos retrocedido sesenta años o más».

El director del reciente ‘Extraña forma de vida‘ critica la entrevista de Alsina a Sánchez por su ferocidad, y también las respuestas de Feijóo en El Hormiguero. Y no por desconocer el precio del kilo de naranjas, sino por no distinguir la eutanasia de los cuidados paliativos, y por sus críticas a la ley trans. Almodóvar se extiende especialmente al hablar de la transexualidad: «La transexualidad es todo menos un capricho y lo que oímos por parte de toda la derecha acabaría convirtiendo la transexualidad en una maldición sin solución. Resulta tal perogrullada pensar que el transexual cambia de género como quien cambia de camisa, que es muy difícil prestarle oídos a semejantes afirmaciones con calma (“hombres” entrando en el cuarto de baño de mujeres). ¿Nos estamos acostumbrando a oírlas y simplemente poner cara de no dar crédito? Me niego a hacerlo». Entre muchos recuerdos a lo que sufre una persona trans durante su infancia, le recomienda a Feijóo que lea el libro de Alana S. Portero ‘La mala costumbre’.

En el otro lado de la moneda, el cómico Ángel Garó, muy popular a principios de los 90, también ha viralizado un vídeo en el que se reconoce «homosexual y de derechas». Como informa 20 Minutos, Garó dice a colación del Orgullo: «Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio. Me parece tremendo el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco».

A continuación define a Podemos como «una manada de sinvergüenzas». El mismo día en que bajaba el paro hasta mínimos históricos de los últimos 15 años, Garó aparecía en redes indicando que este gobierno nos lleva «a la ruina»: «Repito, yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina. Qué bonita es Venezuela».

