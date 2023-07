Rayden cancela su despedida en Alcalá por el gobierno PP-VOX

Recientemente, Rayden ha anunciado que se despide de los escenarios con un último disco, ‘La victoria imposible’, ya en el mercado, y con una gira de despedida. El artista tenía ideado despedirse definitivamente con un show en Alcalá de Henares, su ciudad de origen, que había negociado con el equipo municipal anterior.

Tras las elecciones del 28-M, PP y VOX gobiernan esta ciudad de Madrid de 200.000 habitantes. Debido a la deriva que los primeros gobiernos de PP y VOX están teniendo en cuanto a Cultura (películas de Disney eliminadas de programaciones, obras de teatro clásicas censuradas, etc), este concierto no va a tener lugar.

El artista indica que lamenta «profundamente las molestias que pueda ocasionar esta decisión». Continúa: «pero mi conciencia no me dejaría tranquilo si fuese de la misma mano que fomenta y rentabiliza el odio, que “manda a la basura” al colectivo LGTBI+, que vota en contra de la ley trans y que los ve, junto a la población inmigrante, como ciudadanos de tercera, desprovistos de los mismos derechos que el resto».

Según ha podido saber JENESAISPOP, había una fecha acordada y confirmada con el gobierno municipal anterior, de alcalde socialista, pero para los nuevos partidos estaba en el aire y no podían confirmar que pudiera llevarse a cabo. En sintonía con sus ideas, Rayden ha decidido darla por perdida, pues considera que la música y los conciertos han de ser en «salas libres de violencia machista y espacios donde el colectivo LGTBI+ se sintiera seguro» y considera que esto ya no va a ser posible.

Este es su comunicado completo:

«Siempre he entendido los conciertos como un punto de encuentro. Un lugar donde el público se reúne, junto a sus seres más queridos, con cantantes, grupos, músicos y todo su equipo técnico para rememorar y corear, por un par de horas, esas canciones que un día se escribieron. Un sitio donde la música es un diálogo en el que todas y todos nos sentimos un poquito menos solos y tenemos cabida en esta sociedad.

Durante todo mi periplo musical, he intentado hacer canciones que hablaran del respeto, de la autoestima, de la salud mental, de la reciprocidad, de la equidad, del feminismo, de la integración, de la inmigración, del amor (en todas sus formas), de la vulnerabilidad y he criticado cualquier estamento que atentara contra todo esto. Uno de los grandes hitos que he tenido, en este camino, ha sido tener un público que ha hecho suyas estas canciones hasta llenar y agotar recintos. Salas libres de violencia machista y espacios donde el colectivo LGTBI+ se sintiera seguro.

En marzo de este año, anuncié mi retirada de la música (en primera línea) tras mi último disco y una gira de conciertos que finalizaré en el mes de septiembre de 2024. En mi propia hoja de ruta había empezado a trabajar, conjuntamente con el anterior gobierno de Alcalá de Henares, para dar el último concierto de mi carrera en esta mi ciudad.

Con la llegada de la extrema derecha a las concejalías y, viendo con estupefacción, la censura y cancelación cultural con la que está siendo castigado el arte en localidades con la misma representación, me veo con el deber moral de cancelar mi actuación prevista para finales de agosto de 2024, siendo mi concierto, en el Wizink Center (agendando para el 2 de diciembre de 2023), mi último concierto en la comunidad de Madrid. Sin incluir festivales o fiestas grandes (ya que estaremos en algunos de los mejores de la comunidad).

Lamento profundamente las molestias que pueda ocasionar está decisión, pero mi conciencia no me dejaría tranquilo si fuese de la misma mano que fomenta y rentabiliza el odio, que “manda a la basura” al colectivo LGTBI+, que vota en contra de la ley trans y que los ve, junto a la población inmigrante, como ciudadanos de tercera, desprovistos de los mismos derechos que el resto».