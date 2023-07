El Himno de C. Tangana para el Celta es cosa seria

Hace un par de años que C. Tangana se postuló como autor del himno que celebrara el Centenario del Celta de Vigo. Resulta que el padre de El Madrileño es vigués y «celtista de cuna». Algunos se lo tomaron a broma. No lo era. Pucho se lo ha tomado tan en serio como esto.

Hoy se publica ‘Oliveira Dos Cen Anos’, una composición que ha realizado junto a sus colegas habituales Alizzz, pablopablo y Harto Rodríguez, y en la que Antón Álvarez ha acertado al ponerse en segundísimo plano. Su voz no suena. Él «solo» compone, produce y dirige la superproducción que ha sido el videoclip producido por Little Spain y grabado en la ría de Vigo, la isla de San Simón y el icónico Puente de Rande. Ah, también se muestra como hincha del Celta al final del vídeo. Por lo demás, ha dejado todo el protagonismo en el Celta, y sobre todo en Galicia. En la cultura gallega.

Para elaborar ‘Oliveira Dos Cen Anos’ C. Tangana se ha documentado mucho. Ha hablado con el escritor Pedro Feijoo, con músicos como Rodrigo Romaní, uno de los fundadores de Milladoiro, o Alfredo Dourado, miembro del grupo de folk gallego A Roda.

Además, se empapó de la escena de folk local de Vigo, a través del activista cultural Xisco Feijoo y del equipo docente de la ETRAD, la escuela municipal de música tradicional de la ciudad. Así, la letra está sacada de viejas cantigas tradicionales, pero le ha dado un toque de modernidad. Por ejemplo, hay silencios con efecto de entrecortado, y aparece Sime, líder del grupo punk Keltoi!

A la hora de grabar, le acompañaron la Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogan. Particularmente ha querido poner en «especial relevancia, la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste».

El resultado eleva al cubo la apuesta de ‘El Madrileño‘ por el folclore vista en temas como ‘Un veneno‘. No piensa nada en las listas de éxito, ni tampoco en quien no sienta nada con el fútbol, sino que prefiere apostar por sonar en la imaginería del hincha del Celta de Vigo -que seguirá ahí cuando Éxitos España no signifique nada- durante el mayor tiempo posible. ¿Serán días, meses, años o décadas?