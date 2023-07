Taylor Swift cierra unos cuantos círculos en ‘I Can See You’

Taylor Swift ha publicado este viernes su versión regrabada de ‘Speak Now‘, su disco de 2010, el que fue el tercero de su carrera. La cantante continúa así con la publicación de nuevas versiones de sus primeros discos tras haber perdido los derechos de los mismos. A las regrabaciones se suman nuevas canciones, y es el caso de ‘I Can See You’, para la que se acaba de estrenar un videoclip dirigido por Taylor Swift que, cómo no, es una superproducción. Es, aunque solo sea por su enorme relevancia e inversión económica, nuestra Canción del Día para este sábado.

Si la canción, de la que se tuvo conocimiento por primera vez en 2010, es una rareza guitarrera, casi rock, casi Brit Pop, en la carrera de Taylor Swift, la letra habla de alguien a quien se observa y se desea sexualmente en secreto («te he observado durante años (…) ¿qué pasaría si me acercara y te tocara?»). Ese objeto de deseo es algo inesperado en el videoclip, que contiene referencias a películas de acción como ‘Misión Imposible’ y ‘Spider-Man’.

Está la gracia de que de los actores principales, Joey King, Presley Cash y Taylor Lautner, Joey y Presley aparecieron en el vídeo de ‘Mean’ de ‘Speak Now’ cuando tenían 9 y 13 años. Pero además es que Taylor Lautner fue pareja de Swift en 2009, por lo que se cierran varios círculos. Se presupone que Swift le ha dedicado varias canciones y se sabe que ‘Back to December’, un tema de este mismo ‘Speak Now’ del que hablamos, estaba dedicado a él. En concreto, decía que le gustaría «volver» a la noche de la ruptura, la noche en que ella lo dejó, para hacer las cosas mejor.

Pero sobre todo, el nuevo vídeo está lleno de simbología en ese plano en el que vemos a la propia Taylor Swift, dirigida por sí misma, portando un cuadro con la imagen de portada de ‘Speak Now’ bajo el brazo. Al fin es suyo y con él volverá a conquistar desde hoy las listas de éxitos.

Por cierto, ya hay quien, a la caza de los habituales «Easter Eggs» de los vídeos de Taylor Swift, ya se ha fijado en algún detalle que indica que ‘1989’ podría ser el próximo disco revisitado. Al menos eso se especula en los foros de Popjustice.