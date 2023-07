Almodóvar, Rozalén y Serrat piden el voto progresista en masa

Pedro Almodóvar, Rozalén y Serrat son 3 de las 300 personalidades que han pedido el voto progresista. Lo han hecho a través de la firma del manifiesto ‘¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!’, en el que han llamado a «acudir masivamente a las urnas, desde el firme convencimiento de que no es el momento de retrocesos».

No solo son personas del mundo de la cultura, también hay abogados, arquitectos e historiadores. No han faltado políticos como Manuela Carmena y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Aunque no han nombrado a ningún partido en concreto, sí que han manifestado que «sería injusto y miope no reconocer los buenos resultados del gobierno de coalición en materia social, de crecimiento y estabilidad del empleo».

Esta declaración la ha leído la actriz Amparo Climent, que ha dicho que estas elecciones del 23J son «especialmente decisivas». Según los firmantes, esto se debe a la «ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países de Europa». Otras personalidades que también han firmado Miguel del Arco, Javier Bardem, José Sacristán, Lola Herrera, Juan Diego Botto, Carmen Machi, Juan Echanove, Rossy de Palma, Aitana Sánchez Gijón, Anabel Alonso, Luis Miguel Montero, Javier Cercas, Rosa Montero, Andreu Buenafuente y El Gran Wyoming.

