Los 10 imprescindibles de Low Festival 2023

Low Festival vuelve a celebrarse durante la última semana de julio en Benidorm. JENESAISPOP es medio oficial del que es uno de nuestros festivales favoritos del país por buena organización y nivel de diversión: seguimos recomendando los abonos VIP Pool, pero también tenéis los sencillos -los más económicos-, los VIPS sin piscina, y las entradas de día disponibles.

En este artículo os recomendamos nuestros 10 imprescindibles del cartel.

- Publicidad -

GusGus

El viernes 28 de julio, la primera gran jornada del festival, será la de una de las delicatessen del cartel: el grupo de electrónica de culto GusGus, siempre dispuestos a ofrecer un espectáculo elegante y exquisito. Los autores de clásicos como ‘Arabian Horse’ han publicado recientemente ‘Mobile Home‘. Aunque teniendo en cuenta que ya salió hace un par de veranos, seguro que alternan con viejos clásicos de su discografía.



Django Django

Quienes sí vienen con disco nuevo bajo el brazo, y muy notable, son los infravalorados Django Django. No solo una considerable colección de hits los ampara ya después de 5 álbumes, sino que el nuevo ‘Off Planet’ incluye algunas de las canciones más bailables y accesibles de su carrera. Actualmente en nuestro top 40 semanal estáis votando por ‘Slipstream’, pero atentos a otros singles que salieron antes, como ‘Complete Me’.



- Publicidad -

Placebo

Aunque los verdaderos cabezas de cartel del sábado 29, y con permiso de Lori Meyers, son Placebo. La mítica banda de los 90, sobre todo por discos como su debut homónimo y ‘Without You I’m Nothing’, publicaba en 2022 ’Never Let Me Go’. Y ojo porque ‘Beautiful James’ ha terminado siendo uno de los temas más escuchados de toda su carrera, de casi 30 años.



Vetusta Morla

Quizá el grupo que más público convoque sean Vetusta Morla, y eso que les ha tocado el día más difícil: el domingo 30 de julio. Al fin y al cabo acaban de añadir una segunda fecha en el WiZink Center de Madrid debido a la rapidez con que se han vendido las entradas para la primera. El grupo está despidiendo ya su último disco ‘Cable a Tierra’.



- Publicidad -

Interpol

Terminando con los cabezas de cartel, Interpol lo serán el viernes 28 de julio. Seguro que atenderemos a una sobria y elegante presentación de las mejores canciones de su disco del año pasado, ‘The Other Side of Make-Believe’, junto a grandes éxitos extraídos de sus dos primeros álbumes. ‘Antics’ y ’Turn on the Bright Lights’ son sus dos largos favoritos según Setlist.fm y más si pensamos en festivales.



Cupido

No todos los grandes reclamos de un festival han de ser internacionales. Cupido hicieron uno de los mejores discos de 2022, nacional o internacional, y además no se han quedado en aquel ‘Sobredosis de amor‘. A los éxitos de este álbum y por supuesto de su debut, acaban de sumar un single nuevo, ‘Lo dejo’.



Bombay Bicycle Club

Entre los artistas que presentan un trabajo que todavía no tenemos entre manos, Bombay Bicycle Club. Los autores de éxitos como ‘Always Like This’ han anticipado su próximo álbum con un single de vídeo imperdible llamado irónicamente ‘My Big Day’.



The Vaccines

Uno de esos grupos que siempre funcionarán en festivales, que nunca se pasarán de moda, por la calidad de sus músicos o por la efectividad de sus canciones, son The Vaccines. Los británicos han intentando renovarse de maneras diversas y más y menos acertadas a lo largo de su carrera, pero lo seguro es que los temas de su debut no pueden faltar.



Ralphie Choo

Ya no podemos considerar una joya perdida a Ralphie Choo, uno de los artistas más versátiles e inclasificables de la escena española, a tenor de hits en modo sleeper como ‘Dolores’ junto a rusowsky o ‘lamento de una supernova’. Su último single es ‘GATA’, de nuevo una colaboración con rusowsky, inmersa en capas y detalles.



Viva Suecia

La lista de artistas españoles imprescindibles se completa con nombres tan interesantes como Depresión Sonora, clásicos como Lori Meyers, renovadores como PabloPablo, divertidos como Miss Caffeina y Varry Brava, versátiles como Cariño o destartalados como Ladilla Rusa. Vamos a terminar recomendando a Viva Suecia porque están a punto de conseguir su primer disco de oro con ‘El amor de la clase que sea’, que en octubre cumplirá un año en la lista de ventas.