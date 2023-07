Ruth Lorenzo iba a Benidorm Fest 2024… pero ya no

El regreso de Ruth Lorenzo se podría haber hecho realidad, pero la artista no va a conseguir llevar su tema ni al Benidorm Fest de 2024. El buen resultado que consiguió representando a España en 2014 podría ser uno de los motivos por los que se planteó participar en la próxima edición de la selección que hace RTVE. Pero según ha informado Vertele, las bases del concurso de este año le impedirán hacerlo.

En redes sociales la artista ha explicado cómo se ha llevado a cabo este proceso, que ya no va a continuar. La canción que iba a presentar, ‘Woman’, formaba parte de su reciente EP, pero en el último momento lo sacó del trabajo para poder presentar ese tema al Benidorm Fest 2024. Aunque es un single completamente en inglés, cosa no permitida en las bases del concurso, Ruth Lorenzo explica: «Se me comunicó de manera extraoficial que este año se iba a aceptar canciones 100% en inglés. Desafortunadamente las bases se quedan como están y ‘Woman’ no puede optar a entrar».

- Publicidad -

Aunque el single ya no llegará a Eurovisión, Ruth Lorenzo ha querido estrenarlo igualmente, y así lo hará el 1 de septiembre. Sobre ‘Woman’, la artista ha dicho que «era la canción más importante de este EP: tenía el mensaje más importante y la una dirección de sonido que marca un antes y un después para mí». A su vez, ha contado que es una «artista libre y dueña de su carrea». Así, emprende un camino como sello independiente para sus próximos pasos.