Demi Lovato se apropia de sus últimos memes y revela un tema con Slash

Demi Lovato ha estado en Harper’s BAZAAR hablando de algunos de los mejores momentos de su carrera y, cómo no, los memes han sido parte de ella. Además, ha hablado de una nueva versión rock de sus temas ‘Sorry Not Sorry’, en la que colabora Slash, y ‘Neon Lights’ en un futuro álbum llamado ‘REVAMPED’.

Aunque probablemente no siempre le han hecho gracia, la artista ha hablado con humor de los memes que la han acompañado los últimos años. Uno de ellos fue su respuesta a la pregunta «¿Cuál es tu plato favorito?» en una entrevista. Demi Lovato respondió: «Me gustan las tazas. Son súper cómodas de coger». Años después ha explicado que no estaba borracha, pero en ese momento «estaba cansada de tantas entrevistas con ese tipo de preguntas y decidí responder cosas graciosas».

Además de la colaboración con Slash, de la que ha adelantado «estar muy orgullosa y honrada», Demi Lovato ha hablado de una canción que nunca salió, coescrita con John Mayer: ‘Shut Up and Love Me’. Aunque explicaba que «ama esa canción», no ha cerrado la puerta a hacerla pública algún día. Y, para los que la conocieron por Camp Rock, la artista ha confesado que «quería hacer una nueva versión de Camp Rock 3 más madura, pero creo que ya ha pasado mucho tiempo. Se ha desaprovechado la oportunidad».

Demi Lovato pokes fun at viral “mugs” meme in new video with Harper’s BAZAAR:

“My favorite dish… would be a plate. No, I’m just kidding.”

