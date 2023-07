Quevedo vuelve a ser top 1 en España con ‘Columbia’

Quevedo ya debe estar acostumbrado al número 1 en singles España porque 5 de las 13 canciones que tiene en la lista han llegado a la primera posición. La última en alcanzar el oro ha sido ‘Columbia’, la canción que presentó en La Velada del Año de Ibai Llanos con una banda musical de Móstoles.

Aunque la viralidad de ‘LALA’ de Myke Towers sigue muy presente en redes sociales, ‘Columbia’ la ha destronado a segundo lugar. Pero la buena noticia para Myke Towers es la entrada de su colaboración con Bad Gyal, ‘Mi Lova’, en el puesto número 21. Parece que, pese a la poca química que ambos mostraron en el videoclip, han hecho un buen equipo.

Y, cabe destacar entre las poquísimas entradas de esta semana, la surrealista ‘SI TE PEGAS’: la canción de Rauw Alejando y Miguel Bosé se coloca en 49ª posición. Pese a la aparición estelar de Bosé, ellos dos sí que demuestran más química en su respectivo vídeo.

También ha entrado el himno folk del Celta de C. Tangana, ‘Oliveira Dos Cen Anos’. Aunque el artista «no pensaba en las listas de éxito» su producción no ha podido evitar colarse en el puesto 59. Por último, en el número 86 entra Milo J con ‘Rincón’. El artista ha pegado en el mundo de los trends de Tik Tok varios temas, aunque este no es tan animado.

