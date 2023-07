Rauw Alejandro y Miguel Bosé tienen un tema juntos y no es IA

Rauw Alejandro ha estrenado su nuevo álbum, ‘Playa Saturno’, que es una especie de secuela veraniega de su disco ‘SATURNO’. Las colaboraciones de este trabajo son muy reggaetoneras, por eso (y por alguna cosa más) sorprende tanto ver a Miguel Bosé entre ellas.

La canción que les une se llama ‘SI TE PEGAS’ y, aunque tiene algo de electrónica, en forma y fondo es un típico tema de reggaetón. Sí es cierto que a Bosé no se le escucha demasiado, canta un par de versos y hace algún coro del estribillo. Pero, aun así, sigue siendo surrealista escuchar al cantante de ‘Morenamía’ decir algo como: «Wepa, wepa se te vio completa / La nota te tiene suelta y coqueta / Estamos en alta, alcohol y pepa / Quiere hacer maldades sin que nadie sepa».

‘Saturno Playa’ nace, según ha explicado Rauw Alejandro, por la necesidad de hacer un disco con sonido veraniego. «Todavía sigo por Saturno, un álbum que es muy especial para mí, donde pude experimentar y jugar con otros sonidos musicales, proyecto que también me ha permitido girar el mundo entero. Pero mientras giraba no dejaba de pensar en el verano, estación que guarda muchos de mis recuerdos y aventuras cerquita de la playa en Puerto Rico, donde la música siempre me acompañó en todas estas vivencias. Estando lejos de casa realmente es como si viviera en Saturno, me llené de nostalgia hahah y con cero tiempo decidí hacer este ÁLBUM para todos los fans del REGGAETON CLÁSICO Y MODERNO, especialmente para mi gente de PR 10000%%%% PERREOOOOOO!!!», decía el artista en un post de Instagram. El videoclip con Miguel Bosé se estrena esta noche a las 21h.

