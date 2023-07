Bad Gyal y Myke Towers pasean su «Lova» por Las Vegas

‘Mi Lova’ es la nueva canción de Bad Gyal y Myke Towers. La colaboración se estrena ahora, pero en los últimos conciertos de la cantante ya se había escuchado y los fans la habían bautizado como ‘Cachonda’, antes de conocer la participación de Towers. ‘Mi Lova’ habla de un amor puramente físico, pero algo más afectuoso que uno de usar y tirar.

El tema es un reggaetón mimoso y la base tiene unas guitarras que recuerdan mucho a Tego Calderón y su ‘Pa´ Que Retozen’. «No creo en la suerte / Estaba escrito conocerte», canta Bad Gyal en el estribillo. Y es que muy de vez en cuando la artista hace un tema más tierno, más íntimo (todo lo tierno que puede ser la «más pegá de España»). El tono que usa en ‘Mi Lova’ es de este tipo, romántico sin dejar de hablar de sexo y atracción física.

Los versos de Myke Towers se alejan de esta intimidad, aunque le aporta a la canción un matiz más explícito: «Ella no sе enamora, pero yo ‘toy pa’ ti, my lova / Quiere squirtear, pero conmigo es que lo logra». Aun así, deben estar cantándole sus respectivas partes a otra gente, en el videoclip no se ve mucha química entre los artistas.

El vídeo está dirigido por John Tashiro, que ha trabajado con artistas como Lil Baby y Rita Ora, y Cam Erickson. Las Vegas, donde está grabado, actúa de perfecto escenario para acoger a las pasiones más terrenales de las que hablan Bad Gyal y Myke Towers.

