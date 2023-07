Blonde Redhead, uno de los grupos indie más queridos en el paso de los 90 a los 2000, han dado la sorpresa estos días anunciando su primer disco en 9 años. ‘Sit Down for Dinner’, su décimo largo, se pone a la venta el 29 de septiembre. Así queda el tracklist:

Snowman

Kiss Her Kiss Her

Not for Me

Melody Experiment

Rest of Her Life

Sit Down for Dinner (Part 1)

Sit Down for Dinner (Part 2)

I Thought You Should Know

Before

If

Via Savona

- Publicidad -

Los dos cortes destacados en negrita son por supuesto los singles extraídos de ‘Sit Down for Dinner’. Ambos exponen dos facetas de Blonde Redhead: ‘Snowman’ trae evidentes ecos brasileños (en ritmo y armonías) que asoman en un mar de guitarras acústicas y eléctricas. Por su parte, ‘Melody Experiment’ presenta una atmósfera más cercana al dream-pop.

Citando la nota de prensa, el título de ‘Sit Down for Dinner’ alude al «ritual de compartir una comida con las personas que quieres». Un disco, en lo musical, «inmersivo» y «laboriosamente esculpido». Conceptualmente, un homenaje a la unión entre los seres humanos.

- Publicidad -

‘Sit Down for Dinner’ es efectivamente el primer trabajo de material inédito desde que Blonde Redhead lanzaran ‘Barragán‘ en 2014. Desde entonces, el grupo neoyorquino apenas ha publicado un interesante recopilatorio con sus primeras grabaciones, ‘Masculin Fémenin’, y otro de remixes de ‘Barragán’, ambos en 2016.

Es siempre una buena noticia la vuelta de Kazu Makino y de los gemelos Simone y Amedeo Pace, pues sus discos cuentan con un culto considerable, no solo los de los 90, como ‘Blonde Redhead’ (1995), sino también los posteriores, especialmente ‘Misery is a Butterfly’ (2004) y ’23’ (2007), prueba de que Blonde Redhead, como Low, ha sabido trascender su época. Os invitamos a comentar su vuelta en los foros.