Anohni evoca a Nina Simone en la preciosa ‘Why Am I Alive Now?’

Anohni and the Johnsons han vuelto este mes con su primer disco en más de una década. Con influencias que van de Marvin Gaye a Nina Simone pasando por Lou Reed, ‘My Back Was a Bridge for You to Cross‘ es uno de los discos más asequibles y directos de Anohni and the Johnsons, en definitiva, uno de los mejores. Será el Disco de la Semana.

La inspiración de Marvin era evidente en el primer single, ‘It Must Change‘, tanto que se puede considerar el ‘What’s Going On’ de Anohni. La cadencia jazzy del disco quedaba plasmada también en el segundo adelanto, el contemplativo ‘Sliver of Ice’. Y el espíritu de Simone asomaba definitivamente en ‘Why Am I Alive Now?’, la Canción Del Día de hoy.

La voz de Anohni evoca enormemente a Nina en ‘Why Am I Alive Now?’. Por otro lado, la música trae ecos de afro-jazz y matices brasileños. Una canción elegante, bella, que se eleva con la entrada hacia la mitad de un precioso arreglo de cuerdas. «¿Por qué vivo para presenciar esta angustia?», se pregunta Anohni en la letra, refiriéndose a la «Naturaleza que desfallece», al «agua que se seca» y a los «aves e insectos» que buscan refugio. Sin embargo, su lucha se ha transformado en resignación y aceptación: «No me queda más que seguir aceptando».

Así, el mensaje de ‘Why Am I Alive Now?’ se alinea con declaraciones recientes de Anohni. En una charla con Björk, la neoyorquina ha declarado que «a medida que las cosas se volvieron más tensas en América después de la administración de Obama, me pareció mejor buscar un tono más compasivo en la exploración de la propia complicidad. Caer en la desesperación, culpar a otros o negar la realidad no es productivo. Esa ha sido mi evolución personal».

Hunter Schaefer, actriz de ‘Euphoria’, ha sido la encargada de dirigir el videoclip de ‘Why Am I Alive Now?’, que nos lleva a un entorno donde naturaleza y mundo industrial conviven. «El vídeo es un intento de responder a la pregunta que propone la canción. Quería poner el foco en la idea de encontrar compañía en nuestras hermanas del mundo, en un mundo que no hace nada por ayudarnos».