Doja Cat sigue dispuesta a ganarse la enemistad de sus propios seguidores. Después de insinuar que son «tontos» por apreciar sus dos discos anteriores, ‘Planet Her‘ (2021) y ‘Hot Pink‘ (2019), los cuales ella considera «mediocres» por inclinarse demasiado hacia el pop, Doja ha acudido a Twitter para expresar su disgusto con que sus fans se pongan motes.

Los fans de Doja Cat quieren hacerse llamar «gatitos», pero Doja desaprueba que quieran ponerse un nombre en absoluto. Cree que sus fans deberían encontrar cosas mejores que hacer: «Mis fans no se tienen que llamar de ninguna manera», ha expresado en redes. «Si os hacéis llamar «gatitos» tenéis que dejar de usar el móvil, buscar un trabajo y ayudar a vuestros padres con la casa».

- Publicidad -

Cuando un fan ha pedido a Doja que proponga ella un nombre que le guste, la artista ha sido tajante: «Bórrate la cuenta y revisa tu vida. Nunca es tarde».

La interacción no ha acabado ahí. Una persona, harta de que Doja trate a sus fans con desprecio, se ha dirigido a la rapera para pedirle que sea amable y les diga que «les quiere». Amalia ha seguido en las suyas: «Yo no os quiero, ni siquiera os conozco», ha respondido. Otra persona ha contestado a Doja que ellos la aman aunque no la conozcan personalmente porque apoyan su música y su carrera.

- Publicidad -

Un fan de Doja no ha consentido sus desprecios y le ha dado su propia medicina: «No te conocemos pero te hemos apoyado en las buenas y en las malas. No serías nadie sin nosotros. Estarías trabajando en un supermercado grabando canciones en GarageBand». Pero Doja tiene otra visión: «Nadie te ha obligado. No sé por qué me hablas como si fueras mi madre. Pareces un loco».

Las declaraciones de Doja se han producido en plena campaña promocional de su nuevo álbum: su single ‘Attention‘ salió hace apenas un mes y ha pasado algo desapercibido por listas. Claro que Doja ha dado a entender que ‘Attention’ no es una canción hecha para que triunfe, pues ha dicho que ni siquiera es «una canción», sino una «declaración de intenciones» con la que pretende avanzar la dirección creativa de su próximo trabajo.