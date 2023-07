Lol Tolhurst, batería de The Cure, Budgie; batería de Siouxsie and the Banshees, y Jacknife Lee, productor conocido por su trabajo con U2, R.E.M., The Killers o The Cars, han anunciado un disco conjunto, resultado del proyecto que se anunció en 2020.

El supergrupo iba a llamarse inicialmente LXB, en alusión a Lol y Budgie, pero Jacknife Lee ha acabado ejerciendo un papel igual de importante que el de los baterías, así que el grupo ha pasado a llamarse simplemente con el nombre de sus integrantes, Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee, LBJ en adelante.

No son los únicos nombres interesantes del proyecto. ‘Los Angeles’, el disco que LBJ publican el 3 de noviembre, está plagado de estrellas. Está The Edge de US, está Bobby Gillespie de Primal Scream, está Isaac Brock de Modest Mouse, está Mark Bowen de IDLES, está Arrow de Wilde de Starcrawler. Y está James Murphy de LCD Soundsystem, que canta en el single que se ha dado a conocer, el que titula el disco.

‘Los Angeles’ propone un sonido eminentemente tribal y, con una presencia tan marcada de baterías y xilófonos, es evidente que las percusiones toman el protagonismo en la grabación. Aún así, el tema conserva un estilo crudo y esquelético que invoca el post-punk de épocas pasadas y que parece una actualización del sonido de los primeros The Cure. ¿O es echarle demasiada imaginación? Desde luego, James Murphy parece ponerle esmero en cantar como Robert Smith.

1. “This Is What It Is (To Be Free)” (with Bobby Gillespie)

2. “Los Angeles” (with James Murphy)

3. “Uh Oh” (with Arrow de Wilde and Mark Bowen)

4. “Ghosted At Home” (with Bobby Gillespie)

5. “Train With No Station” (with The Edge)

6. “Bodies” (with Lonnie Holley and Mary Lattimore)

7. “Everything And Nothing”

8. “Travel Channel” (with Pan Amsterdam)

9. “Country Of The Blind” (with Bobby Gillespie)

10. “The Past (Being Eaten)”

11. “We Got To Move” (with Isaac Brock)

12. “Noche Oscura” (with The Edge)

13. “Skins” (with James Murphy)