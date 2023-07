Animal Collective abren paso a su nuevo disco con ‘Soul Capturer’

Animal Collective publicará su nuevo álbum ‘Isn’t It Now?’ el 29 de septiembre. Pero de momento, comparten un single llamado ‘Soul Capturer’. El cuarteto formado por Avey Tare, Panda Bear, Deakin y Geologist ha creado su segundo disco, que dicen, es como «un patio de recreo donde ejercitan y dan rienda suelta a nuevas ideas e influencias».

‘Soul Capturer’ habla de un devorador de almas que puede ser Internet, o «cualquier cosa que te seduzca: las drogas, el sexo, un viejo amigo en el que sabes que no debes confiar». Lo presentan como «un himno para nuestro malestar existencial en la red». Esta canción será parte del disco más largo de la banda, 64 minutos, en los que 22 de ellos pertenecen al tema ‘Defeaf’. Aunque ya lo han tocado en directo durante los últimos años, ahora lo incluyen en ‘Isn’t It Now?’.

Russell Elevado (D’Angelo, The Roots, Kamasi Washington) ha coproducido y mezclado este álbum que Animal Collective acabó en 12 días. Después de decidir en 2019 que tenían material para dos álbumes, el grupo estrenó ‘Time Skiffs’, pero este segundo álbum estaba en sus mentes mucho antes de que una pandemia decidiese por ellos. Este otoño verá la luz su proyecto más «comunitario y solidario».

El tracklist:

1. Soul Capturer

2. Genie’s Open

3. Broke Zodiac

4. Magicians From Baltimore

5. Defeat

6. Gem & I

7. Stride Rite

8. All The Clubs Are Broken

9. King’s Walk

