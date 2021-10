Animal Collective recuperan el mojo solo un poco en la psicodélica ‘Prester John’

Animal Collective tienen listo un nuevo disco que verá la luz el 4 de febrero de 2022. ‘Time Skiffs’ será el undécimo álbum de estudio de la banda de Baltimore compuesta por Avey Tare, Panda Bear, Geologist y Deakin y el primero desde 2016. El comercialoide ‘Painting with Animal Collective‘ supuso una pequeña decepción para la crítica y, desde su lanzamiento, el grupo ha vuelto a manejar sonidos más orgánicos en el álbum visual ‘Tangerine Reef’, el cual, lanzado en 2018, no se considera un álbum de estudio de Animal Collective; y en la banda sonora de ‘Crestone’, publicada este mismo año.

Time Skiffs:

- Publicidad -

01 Dragon Slayer

02 Car Keys

03 Prester John

04 Strung with Everything

05 Walker

06 Cherokee

07 Passer-by

08 We Go Back

09 Royal and Desire

Parece que volverá a ser el caso con ‘Time Skiffs’, por lo menos, a tenor del sonido que presenta su primer single de adelanto. En ‘Prester John’ es posible apreciar las melodías armonizadas a lo Beach Boys por las que Animal Collective son conocidos, pero el diseño musical es más orgánico que electrónico, dentro de que por supuesto no deja de ser psicodélico. Guitarra, bajo y batería se escuchan perfectamente en la mezcla y, a su alrededor, Animal Collective vuelcan sus habituales efectos psicotrópicos y recuperan el reverb que habían abandonado en el disco anterior. A su vez, las voces suenan en primerísimo plano. El resultado es una canción que suena a los Animal Collective clásicos pero que a la vez no podría atribuirse a ninguno de sus discos antiguos. Más bien entra dentro del sonido explorado por Avey Tare en su último trabajo en solitario.

- Publicidad -

La mala noticia es que, quienes busquen un nuevo ‘My Girls’, un nuevo ‘Fireworks’, un nuevo ‘Today’s Supernatural’ o un nuevo ‘FloriDada’ en el nuevo single de Animal Collective, terminarán decepcionados. ‘Prester John’ evoca más bien la energía de la época ‘Feels’ pero tampoco suena como un primer single propiamente dicho. Más bien suena a «buzz track». Habrá que escuchar ‘Time Skiffs’ para comprobar si es de hecho la mejor canción del disco o si hay cosas más emocionantes en él.