Jessie Ware y Róisín Murphy bailan sin parar en ‘Freak Me Now’

Jessie Ware había anunciado que el próximo single de ‘That! Feels Good!‘ sería un remix de ‘Freak Me Now’ con Róisín Murphy. Su colaboración se ha hecho esperar: ambas publicaron dos de los mejores discos de 2020, ‘What’s Your Pleasure?’ y ‘Róisín Machine‘, dos discos que nos salvaron durante la pandemia haciéndonos soñar con un reencuentro con la discoteca, y en 2023 vuelven a coincidir con sus respectivos lanzamientos (el disco de Róisín no sale hasta septiembre).

Otra reina de la ‘DISCO’, Kylie, también sacó álbum aquel año y también vuelve este 2023 con nuevo trabajo. Curiosamente, Jessie, Róisín y Kylie hacen coros juntas en el inicio de ‘That! Feels Good!’, la canción que da título al último álbum de Ware. Rizando el rizo, ‘Freak Me Now’ era la canción de ese disco que más sonaba a Minogue. Es la Canción Del Día de hoy con motivo del lanzamiento del remix. El vídeo se estrena mañana viernes a las 11.00 horas.

Con remix de ‘Freak Me Now’ tenemos a Jessie y Róisín subidas a una base de nu-disco que no habría desentonado en ‘Fever’. Claro que ninguna pista de ‘Fever’ iba a tan a toda hostia como esta que hoy nos ocupa. Desde que empieza hasta que termina, ‘Freak Me Now’ es un chute imparable de energía en la pista de baile, una cápsula de histeria disco que prácticamente engulle a sus dos protagonistas. Si Jessie pide no dejar de sentir el calor de la gente que tiene a su alrededor, Róisín nos invita a mover nuestro cuerpo, que «para eso está». No queda más que obedecer.





