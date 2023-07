Aún «clavaíta» cerca de los primeros 10 puestos de las canciones más escuchadas en España, con su colaboración con Abraham Mateo, ‘Clavaíto‘, definitivamente una de las canciones del verano 2023, Chanel estrena nuevo single y nueva alianza.

‘Ping Pong’, el nuevo single de Chanel Terrero, ya puede escucharse, y la persona que le acompaña en este proyecto es Ptazeta, rapera canaria conocida a nivel global por su colaboración con Bizarrap, una de las mejores publicadas por el productor argentino.

Como mostraba el adelanto, ‘Ping Pong’ propone un sonido machacón, de aires caribeños, mientras el estribillo juega con el título onomatopéyico de la canción recordando -quizá a propósito, quizá no- al ‘Bidi Bidi Bom Bom’ de Selena. En ‘Ping Pong’, Chanel no se decide entre su novio y su ex: «son tan distintos, uno es tan Jagger y otro tan vino tinto / uno es picante y el otro un caramelito / no sé si es un delito, pero me tienen como jugando ping pong». A la moda actual, ‘Ping Pong’ no llega a los 3 minutos y el final deja ganas de más: parece que acabe antes de tiempo.



‘Ping Pong’ es el primer single de Chanel después del lanzamiento de ‘P.M.‘, un tema eminentemente veraniego que, sin embargo, ha pasado desapercibido. Terrero ha querido darle algo vida estos días publicando dos remixes, firmados por Liam Garner y DJ Fronteo.





Chanel ha sido una de las últimas invitadas al podcast de JENESAISPOP Revelación o Timo disponible en Ivoox e Spotify. Allí nos adelantaba el sonido de las grabaciones que ya tenía terminadas o casi. «Creo que tienen todas algo en común. Esa mezcla entre lo pop y lo latino que me caracteriza mucho. Son canciones de cantar. Y hay baladas, claro, no te voy a decir para qué rollo va a ir, pero yo soy una disfrutona».

Por su parte, Ptazeta ha lanzado varios singles sueltos en el último año: ‘MFD’, ‘Quieres’ con Aitana y Emilia o, más recientemente, ‘La respuesta’ con LIT Killah. Su debut largo, ‘The Party en la Casa’, vio la luz a principios del año pasado.