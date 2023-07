Travis Scott acaba de publicar su esperado álbum ‘UTOPIA’, que cuenta con un plantel de artistas invitados de órdago, de Beyoncé a James Blake pasando por SZA y, por supuesto, The Weeknd y Bad Bunny, que aparecen juntos en el single principal.

Evidentemente, la curiosidad por escuchar el disco de regreso de Travis es muy alta, y las cifras que está generando el disco en sus primeras horas de salida están siendo espectaculares. Con 128 millones de escuchas en Spotify registradas solo en el primer día de salida -viernes 28 de julio- ‘UTOPIA’ ya es el mayor debut de todo 2023 en la plataforma, y el quinto mayor debut de todos los tiempos. Así queda el top 5 de mayores debuts en Spotify (vía chartdata):

1.- Midnights 186 millones

2.- Certified Lover Boy 155 millones

3.- Un Verano Sin Ti 146 millones

4.- Scorpion 132 millones

5.- UTOPIA 128 millones

- Publicidad -

En cuanto a pistas individuales, ‘HYAENA’ -el corte inicial- ha entrado directo al número 1 global de Spotify, sumando 10 millones de escuchas solo en el primer día. De hecho, ‘UTOPIA’ ha invadido el top 10 global de Spotify (resiste ‘Seven’ de Jungkook y Latto en el número 2) y todas sus pistas -un total de 19- aparecen dentro del top 50:

1.- Hyaena

3.- Meltdown

4.- Fe!N

5-. Thank God

6.- Modern Jam

7.- My Eyes

8.- Delresto (Echoes)

9.- Sirens

10.- God’s Country

11.- K-POP

12.- I Know?

13.- Topia Twins

16.- Circus Maximus

18.- Skitzo

20.- Telekinesis

22.- Lost Forever

24.- Parasail

26.- Til’ Further Notice

27.- Looove

- Publicidad -

El escenario puede cambiar en las últimas horas y días, pero parece que ‘UTOPIA’ va camino de convertirse en uno de los grandes lanzamientos de todo 2023. Algo que es raro no dar por hecho dado el alcance comercial de este artista que suma 57 millones de oyentes en Spotify.

Por otro lado, la película ‘CIRCUS MAXIMUS’ se ha estrenado y un fragmento de la cinta rodado en Tarragona ha empezado a circular por la red. El clip muestra una colla castellera levantando un castell, y Travis es uno de los castellers. Suena ‘Sirens’.

NEW TRACK FROM UTOPIA pic.twitter.com/GF1j5X9BSW — nova (@novaboomin) July 28, 2023