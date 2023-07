Beyoncé, SZA y The Weeknd en el nuevo álbum de Travis Scott

Travis Scott ha estrenado su nuevo álbum, ‘UTOPIA’ después de que lo anunciase hace dos años. Y entre las colaboraciones, que hasta ahora habían sido secretas, hay nombres como los de Beyoncé, SZA, The Weeknd, Bad Bunny, James Blake Kanye West, 21 Savage o Bon Iver. El trabajo no es precisamente corto, son 19 temas: en total 1 hora y 13 minutos. Exige una escucha pausada en la que el rap, el hip-hop y el trap son absolutos protagonistas.

‘UTOPIA’ sale 5 años después de ‘Astroworld’ y lo ha hecho de la mano de una película que se estrenaba ayer en Estados Unidos: ‘CIRCUS MAXIMUS’. En este afán por recorrer el mundo y mostrarlo, Travis Scott tenía planeado presentar este proyecto en las pirámides de Giza, en Egipto. Pese a que se ha encontrado con bastantes impedimentos por parte del gobierno egipcio (acusaciones de masón y satánico), Live Nation aseguró que la presentación seguía en pie.

Pero parece que no será hoy, como estaba planeado. Travis Scott escribía en Twitter: «Egipto y las pirámides ocurrirá. Pero debido a la demanda y logística, necesitan un poco más de tiempo para poner tierra. Os mantendré informados de la fecha, que será pronto. Os quiero a todos». Aun así, el estreno de ‘UTOPIA’ ya es algo de lo que se está hablando como uno de los discos del año. A pesar de que en Spotify las canciones aparecen sin featurings, sí que los hay. Y son increíbles. El tracklist, según NME.

1. ‘HYAENA’ – produced by Travis Scott

2. ‘THANK GOD’ (Feat. Swae Lee) – produced by Travis Scott, Kanye West, Allen Ritter, BoogzDaBeast, WondaGurl and FNZ

3. ‘MODERN JAM’ (Feat. Teezo Touchdown) – produced by Travis Scott and Guy-Manuel de Homem-Christo

4. ‘MY EYES’ (Feat. Bon Iver & Sampha) – produced by Travis Scott, Justin Vernon, Wheezy, WondaGurl, Vegyn and Buddy Ross

5. ‘GOD’S COUNTRY’ – produced by 30 Roc and Dez Wright

6. ‘SIRENS’ (Feat. Swae Lee) – produced by Justice & KrishnaMusic

7. MELTDOWN (Feat. Drake) – produced by Coleman, BNYX, Boi-1da, Vinylz and Tay Keith

8. ‘FE!N’ (Feat. Playboi Carti & Sheck Wes) – produced by Travis Scott

9. ‘DELRESTO’ (ECHOES) (Feat. Beyoncé) – produced by Hit-Boy and umru

10. ‘I KNOW?’ – produced by Coleman and OZ

11. ‘TOPIA TWINS’ (Feat. 21 Savage & Rob49) – produced by Travis Scott, Wheezy and Cadenza

12. ‘CIRCUS MAXIMUS’ (Feat. The Weeknd) – produced by Travis Scott and Noah Goldstein

13. ‘PARASAIL’ – produced by Travis Scott, Jahaan Sweet, Buddy Ross and Vegyn

14. ‘SKITZO’ (Feat. Young Thug) – produced by Boi-1da, Jahaan Sweet, Nik Dean and Coleman

15. ‘LOST FOREVER’ (Feat. Westside Gunn & James Blake) – produced by Travis Scott, Dom Maker, James Blake and The Alchemist

16. ‘LOOOVE’ – produced by Travis Scott

17. ‘K-POP’ (Feat. The Weeknd & Bad Bunny) – produced by BNYX®, Boi-1da, Illangelo, Jahaan Sweet and DVLP

18. ‘TELEKENESIS’ (Feat. Future & SZA) – produced by Travis Scott and BoogzDaBeast

19. ‘TIL FURTHER NOTICE’ (Feat. 21 Savage and James Blake) – produced by Metro Boomin

