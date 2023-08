Hayley Williams, de Paramore, responde a sus haters sexistas

La cantante de Paramore, Hayley Williams, ha tenido que lidiar con comentarios sexistas en sus redes sociales por el aplazamiento de algunos shows en Estados Unidos. Los problemas de salud que la cantante lleva arrastrando han sido la razón, una razón que le ha costado calificativos de «llorona» y «blanda».

La artista explicaba que «su cuerpo había dicho basta» aunque había tratado de mantener las fechas. «Hacer giras es muy diferente con 34 años que con 16», decía Hayley Williams.

Esto ha sido motivo suficiente para que algunos usuarios de redes sociales le dejasen mensajes como: «Metallica lo aguantan, Iron Maiden lo aguantan. Y todos son más mayores que tú, amor», según informa NME. A esto, la cantante respondía: «Ni James (Hetfield) ni Bruce (Dickinson) te van a chupar la polla por esto, AMOR».

A los insultos de «hipócrita» y «llorica» se le ha sumado otro usuario que decía que, cuando Dave Grohl de Foo Fighters se rompió la pierna en un concierto, salió a acabarlo. Con ironía, pero seria, Hayley Williams ha respondido que lo suyo se trata de «una infección pulmonar, trozos de mierda», con la que «es imposible cantar durante dos horas».

Y terminaba con una reflexión acerca de estos comentarios, puramente sexistas: «Los Bros de Internet llevan desde 2005 molestos con mi presencia en la música rock. Lo único que ha cambiado es que ahora tienen una plataforma en la que plasmar su ignorancia. No penséis que vuestras bandas favoritas -metal, punk o lo que sea- aprueban vuestro estilo de vida incel de cojones. Muchas de esas bandas se ponen a nuestro lado en los conciertos y nos tratan con respeto. ¿Por qué? Porque no se sienten atacados por que una mujer fuerte lidere un grupo musical«.

one thing about hayley williams she’s gonna eat these incels up pic.twitter.com/JXoQsUMHYC

— 🪩ᱬ SandTea ᱬ🪩 (@theescarletgrey) July 30, 2023