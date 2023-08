Mario Vaquerizo se «caga en la puta madre» de quienes le cancelan

Mario Vaquerizo se ha pronunciado sobre la polémica de sus camisetas de La Legión y el Valle de los Caídos y lo ha hecho en el podcast ‘El Sentido de la Birra’. El artista no se ha disculpado, en su lugar ha dejado muy clara su posición frente a los que le critican o intentan cancelarle. «Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona y que encima pidas su cancelación. Me cago en tu puta madre», decía en el programa.

Según Mario Vaquerizo, él no se pone esas prendas para provocar, lo hace «porque le encantan». Además, asegura que el problema «no es suyo», si no de los «sectarios e intolerantes» que generan las polémicas. Después, el artista comentaba que al igual que ha vestido la camiseta del Cristo de la Legión, ha vestido otras para el Orgullo: «Yo no soy de nadie. Me he puesto la camiseta de «maricón» para el Orgullo Gay porque también me siento maricón y no ha pasado nada. En mi casa y en mi vida mando yo, no tú».

Mario Vaquerizo también respondía a Jorge Javier. El presentador le había reprochado en una ocasión que «tuviera relación partidos políticos que se oponen a los derechos y libertades de mujeres y el colectivo LGTBI+», según ABC. El cantante de Nancys Rubias le respondía: «Jorge Javier, no me conoces. Respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí. Me da igual lo que pienses».

