Fallece el ex teclista de The Kinks, John Gosling

El que fue teclista de The Kinks, John Gosling, ha fallecido a los 75 años, según ha contado la propia banda en un comunicado. El artista formó parte de The Kinks entre 1970 y 1978 y sus ex compañeros han lamentado su muerte en Instagram: «Estamos increíblemente tristes con la noticia del fallecimiento de John Gosling. Nuestras condolencias a su mujer y familia».

Gosling tocó con la banda en temas como ‘Lola’ y participó en álbumes como ‘Muswell Hillbillies’ y ‘Everybody’s in Show-Biz—Everybody’s a Star’. En el año 2008 el teclista se retiró. Además del mensaje de cariño colectivo, cada miembro le ha dedicado unas palabras.

- Publicidad -

«Condolencias a su mujer Theresa y a su familia. Descansa en paz querido John», escribía Ray Davies. Su hermano Dave añadía: «Estoy profundamente consternado por la muerte de John Gosling. Ha sido un amigo y un importante colaborador en la música de The Kinks durante el tiempo que estuvo con nosotros. Mi más sentido pésame a su mujer. Siempre le guardaré un profundo afecto y cariño en mi corazón. Gran músico y gran hombre». Mick Avory suscribía las palabras de ambos y además celebraba el «fantástico sentido del humor», que dice «le hizo popular en el grupo».

- Publicidad -