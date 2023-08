‘I Can See You’ es el rescate de serie B de Taylor Swift

Durante los años 80 y 90, los videoclubs de barrio se llenaron de películas, la mayoría de procedencia italiana, que imitaban los éxitos del cine de Hollywood, sobre todo los del género de acción y ciencia ficción. Disparatadas exploitation o mockbuster como ‘Star Crash’, ‘Robowar’, la falsa secuela ‘Terminator 2 (Shocking Dark)’… Luego estaban otras, la mayoría series B americanas, que hacían lo mismo pero rebozándolas de una falsa apariencia de calidad: misma estética pero con actores de segunda y guiones chuscos. Un buen ejemplo sería ‘Resurrección’, con Christopher Lambert haciendo del Brad Pitt de ‘Seven’.

Pues bien, el nuevo videoclip de Taylor Swift es lo más parecido a esas fotocopias con tinta de mala calidad. ‘I Can See You’ es como una versión de mercadillo de las películas de robos y los thriller de acción a lo ‘Misión imposible’: misma estética, un intérprete en horas bajas (el ex novio ex sex symbol juvenil y casi ex actor Taylor Lautner) acompañando a una estrella juvenil, Joey King, de futuro incierto, y un argumento menos imaginativo que ‘Megalodón 2’.

Escrita y dirigida, como es habitual, por la propia cantante, ‘I Can See You’ narra una rutinaria historia de asalto a una “inexpugnable” cámara acorazada articulada a través de varias escenas de acción más vistas que una foto de pies en la playa (hasta Aqua tenía un vídeo parecido, ‘Around The World’, realizado con mucha gracia).

Una operación de rescate mil veces vista, solo aderezada por los habituales cebos para cazadores de easter eggs y guiños nostálgicos y reivindicativos para muy fans: Joey King y Presley Cash habían participado en el clip ‘Mean’ cuando eran niños, Lautner fue pareja de la cantante cuando lo petaba en ‘Crepúsculo’ (viendo donde han llegado Bella y Cullen es para deprimirse) y Taylor escapando con un cuadro con la imagen de la portada de ‘Speak Now’ al final del vídeo.



