Troye Sivan la lía: «Nunca he visto ninguna película de Cher»

‘Rush’ de Troye Sivan es, por mucho, la canción favorita de los lectores de JENESAISPOP ahora mismo, a juzgar por vuestras votaciones semanales a través de la web y de Twitter. Pero eso puede cambiar si veis la entrevista que el artista ha concedido al detector de mentiras de Vanity Fair.

En la entrevista, muy divertida en verdad, se ve a Troye Sivan especialmente nervioso cuando le preguntan con qué novio de un amigo se enrollaría o por otros artistas. No parece importarle reconocer que no es el hijo favorito de sus padres, hablar de comida basura o mal gusto en cuanto a diseño de interiores (apunta a Drake). Pero la cara le cambia cuando le preguntan por su colaboradora favorita. Y resulta que esta no es Ariana Grande.

Troye Sivan sale más o menos airoso de ahí, no tanto cuando le preguntan por el nivel de artistas que han hecho cine y música, como él. No quiere ni mirar la foto de otra mocatriz como él con quien van a compararle (¿quizá teme encontrar una foto de The Weeknd por su colaboración en ‘The Idol’?). Al final, respira aliviado al encontrar a Lady Gaga. Troye responde que Gaga actúa mejor que él… pero la ha liado cuando le han preguntado por Cher.

«Nunca realmente he visto…» empieza indicando, antes de corregir: «¿Salía en ‘Mamma Mia’? Creo que nunca he visto una película de Cher». Tras el terror generado en el gaydome cuando parecía que iba a decir desconocer quién era Cher, en el que podía ser un nuevo «I don’t know her» de manual, la cosa no ha mejorado mucho cuando la gente ha empezado a hacer cábalas de que Troye no ha visto ‘Hechizo de luna’, ‘Las Brujas de Eastwick’, ‘Máscara’… ni ‘Burlesque‘.

«¿Qué tipo de fan de Christina Aguilera no ha visto ‘Burlesque’?», se preguntaba un usuario en Twitter, mientras los memes de Cher dando bofetadas a dos manos tardaban cero segundos en aparecer por el foro de Popjustice.

Troye Sivan, que ahí donde le veis se acerca ya a la treintena, pues tiene 28 años (no 19), trata de arreglar el asunto indicando que ha visto como «2 películas en toda su vida».

Troye Sivan reacts to the Vanity Fair lying detector test asking if he thinks he’s a better actor than a certain musician who has tried acting: “Don’t be who I…” pic.twitter.com/d9xUug7TLt — Pop Crave (@PopCrave) August 17, 2023

You’re a Christina Aguilera stan and you haven’t seen Burlesque? @troyesivan make it make sense beloved pic.twitter.com/sVOcxNE2LE — chris evans (@notcapnamerica) August 17, 2023