Fallece Gary Young, batería original de Pavement

Gary Young, batería original de Pavement, ha fallecido a los 70 años, ha confirmado su mujer, Geri Bernstein. Young tocó la batería en los primeros epés de Pavement, ‘Slay Tracks’ (1989), ‘Demolition Plot J-7’ (1990) y ‘Perfect Sound Forever’ (1991), y después en el debut largo de la banda, el aclamado ‘Slanted and Enchanted‘ (1992), uno de los discos clave del indie-rock de los años 90. Young volvió a tocar la batería en el epé ‘Watery, Domestic’ (1992) antes de ser reemplazado por Steve West.

«Sin Gary, muchas personas no habrían reparado en nosotros», han expresado Pavement en un comunicado. «Él era un espectáculo en el mejor sentido posible. Era magnético. Era mágico. Era peligroso. Podríamos pensar en él como un tío, un hermano mayor que ninguno de nosotros tuvo».

Cuando Stephen Malkmus y Scott Kannenberg formaron Pavement a finales de los 80, grabaron sus primeros discos en el estudio que Gary Young había montado en su garaje. Young aportaba la batería a las grabaciones y de manera natural pasó a convertirse en integrante del grupo.

Pavement aseguran que Gary puso al grupo en el mapa. «Grabó todos nuestros discos desde ‘Slay Tracks’ hasta ‘Watery’. Lo hacía en su garaje, en un estudio que se montó llamado Louder than You Think. Stephen y Spiral (Kannenberg) le conocíamos de la escena punk-rock de Stockton y conseguimos su teléfono de las páginas maravillas. (Gary) hizo que nuestras primeras canciones fueran lo que son, capturando todo su caos juvenil».

«Para nosotros y todos los que lo conocieron, él era una bola de fuego. Su entusiasmo por tocar música en vivo era incansable e inquebrantable», continúa la banda. «Fue el mejor narrador de historias que hemos conocido y conocía muy bien al ser humano. Las cosas que vivió antes de que lo conociéramos nos dejaron impresionados. A Gary le encantaba la tensión. Quería emocionar a la gente y ponerla nerviosa. Logró ambas cosas».