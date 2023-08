Karol G, top 1 en España; JUNGLE y The Hives, top 100

La jugada de hacer una “Bichota Season” de su disco ‘Mañana será bonito’ ha salido redonda a Karol G, que sitúa este disco en el número 1 en España. Además, el disco original, que computa aparte, pues tiene un tracklist diferente, continúa en el puesto 3 certificado como disco de platino.

Varios temas del disco se cuelan en la lista de singles: ‘Mi ex tenía razón’ llega al puesto 14, ‘QLONA’ al puesto 41, el remix de ‘Una noche en Medellín’ al puesto 62, ‘Dispo’ con Young Miko al 70 y ‘OKI DOKI’ al 78. Este disco nuevo de Karol G ha llegado al top 5 en Estados Unidos.

Otra entrada interesante es la de ‘Volcano’ de JUNGLE, recientemente nuestro “Disco de la Semana». En España ha conseguido colarse en el puesto 38 gracias a su buen funcionamiento en vinilo, donde lo encontramos incluso en el número 2, tan sólo por detrás de Taylor Swift. En Reino Unido lo nuevo de JUNGLE ha sido número 3, mientras en Alemania es top 10 y en Francia número 56.

The Hives logran llevar al número 94 en España su nuevo disco ‘The Death of Randy Fitzsimmons’. En vinilo se sitúan en el puesto 19. En Reino Unido el entusiasmo ha sido tal que el álbum es top 2, como si estos 11 años de lapso entre disco y disco no hubieran sucedido en absoluto. También Alemania (número 8) o Finlandia (número 15) muestran un gran entusiasmo por el regreso de The Hives.

Finalmente, una reedición de ‘Ziggy Stardust’ de David Bowie llega al número 42, ‘Aloha from Hawaii, Via Satellite’ de Elvis Presley al número 50, una reedición de ‘Chrome Dreams’ de Neil Young al 57, y el directo ‘Knebworth 22’ de Liam Gallagher al puesto 82.