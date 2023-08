Ariana Grande y Demi Lovato parten peras con Scooter Braun

Ariana Grande y Demi Lovato, dos de las clientas de mayor renombre de Scooter Braun, también mánager (y supuesto descubridor) de Justin Bieber, han partido peras con el empresario, ha confirmado Billboard. Ariana y Scooter trabajaban juntos desde 2013, mientras Demi firmó con él en 2019.

A las caídas de Ariana y Demi de la nómina de Scooter Braun se ha sumado recientemente la de otro famoso cliente, J Balvin, que rompió con Scooter y con su empresa SB Projects el pasado mes de mayo.

La noticia de la separación de Ariana y Demi de Scooter Braun ha salpicado a Justin Bieber: en las últimas horas se ha rumoreado que también Bieber ha roto con Scooter, algo que sus representantes han desmentido.

Scooter Braun es sobre todo conocido por ser el gran némesis en la industria musical de Taylor Swift: es la persona que, en 2019, adquirió los másters de los primeros discos de Taylor después de comprar el sello discográfico Big Machine Records. Esta acción llevó a Taylor a tomar la titánica decisión de regrabar sus seis primeros discos y de publicarlos bajo el subtítulo de «Taylor’s Version». El siguiente lanzamiento, ‘1989 (Taylors Version)‘, está fechado para el 27 de octubre.

Scooter ha perdido en un año tres de sus mayores bazas, pero aún conserva a Justin Bieber y a otros clientes como Carly Rae Jepsen, David Guetta, Usher o Black Eyed Peas.

Por su parte, Ariana se encuentra enfocada en el lanzamiento de la reedición de su debut ‘Yours Truly’ por su 10º aniversario. Demi también está tirando de catálogo y acaba de publicar una versión rock de su single de 2015 ‘Confident’.

Cabe recordar que la alianza profesional de Ariana y Demi con Scooter Braun resultó en una colaboración musical entre ambas vocalistas, ‘Met Him Last Night’, incluida en el álbum de Demi de 2021, ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over‘.