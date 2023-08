El insólito caso de Oliver Anthony

Oliver Anthony era un nombre completamente desconocido en el mundo del pop… hasta hace una semana. ‘Rich Men North of Richmond’, su último single, ha llegado más lejos de lo que nadie esperaba y, después de viralizarse en redes, ha entrado directo al número 1 del Billboard Hot 100, la lista de singles estadounidense. Anthony es la primera persona en la historia de Estados Unidos que debuta en el número 1 del Billboard sin haber colocado un solo tema en lista previamente. Curiosamente, la mayor parte de las cifras obtenidas por el tema se deben a las descargas digitales.

Anthony es un cantante de country de 30 años cuyas letras apelan al pueblo y a la lucha obrera. En ‘Rich Men North of Richmond’, que ya se ha colado dentro del top 50 global de Spotify, critica la precariedad salarial, la pobreza alimentaria, la inflación o incluso de tráfico de menores acompañado por una sentimental melodía de guitarra. Es una canción de protesta, básicamente.

Pero ‘Rich Men North of Richmond’ no es en absoluto la primera canción publicada de Oliver Anthony, cuyo nombre real es Christopher (Oliver se lo ha puesto en honor a su abuelo, también obrero, que vivió en los Apalaches durante los años 30). ‘Rich Men North of Richmond’ sí es la primera canción de Oliver grabada en un estudio profesional. El resto las había registrado él mismo con su teléfono móvil y publicado posteriormente en su canal de Youtube. Sin intención de que llegaran a ningún lado, les daba salida mientras trabajaba en fábricas.

Entre sus mayores éxitos se encuentra, por ejemplo, ‘I’ve Got to Get Sober’, en la que canta sobre su alcoholismo. Y, en ‘Ain’t Gotta Dollar’, dice que no tiene dinero pero que tampoco necesita un centavo, «porque vivo en el campo y aquí paso todo mi tiempo». Las canciones populares de Anthony le han valido un enorme respaldo de la derecha social en Estados Unidos, pero él acaba de salir en Fox News abogando por la diversidad y la inclusión, decepcionando a una parte de sus seguidores. Stereogum cuenta que «sus fans racistas querían que Oliver fuera más racista», pero no se ha dado el caso. Él, mientras, se afirma tajantemente de centro.

A Anthony, el éxito de ‘Rich Men North of Richmond’ le ha pillado totalmente por sorpresa. En una publicación de Facebook, el nativo de Virginia afirma que nunca ha querido ser famoso y asegura haber rechazado ofertas millonarias de discográficas. La única razón que le lleva a publicar sus canciones, dice, es superar su depresión y sus problemas con la bebida. Curiosamente habla negativamente de internet, que, dice, está «dividiendo a la sociedad», a pesar de que sin internet su canción probablemente no habría llegado dónde ha llegado. Habrá que esperar para comprobar si ha nacido una estrella o, si por el contrario, el éxito de Oliver Anthony es solo un «hype» salido de madre.