Miley Cyrus llora en primer plano en ‘Used to Be Young’

Miley Cyrus ha publicado su anunciado nuevo single, ‘Used to Be Young’. Con Gregory Aldae Hein y Michael Pollack, co-autores de ‘Flowers‘, involucrados en la composición, Miley entrega una digna balada clásica para contarnos que ha madurado. Canta que ya «no viste igual», que sus días de «vivir rápido» como «coches de carrera» han terminado, y que «el tiempo ya no la va a cambiar». El estribillo declara que «dices que solía ser salvaje, pero yo digo que solía ser joven». Miley, a sus 30 años, ha vivido más vidas que muchos, y parece que ha encontrado un momento de paz.

Con ‘Used to Be Young’, Miley conmemora el 10º aniversario del lanzamiento de su cuarto disco, ‘Bangerz’, a escasas semanas de que se celebre una nueva gala de los premios MTV Video Music Awards. Fue allí donde Cyrus fue más «salvaje» y «joven» que nunca. Pero, muy especialmente, Miley celebra el lanzamiento de uno de sus singles estrella, ‘Wrecking Ball’.

Hoy 25 de agosto se cumplen exactamente 10 años desde el estreno de ‘Wrecking Ball’, el baladón de Miley cuyo vídeo nadie ha podido olvidar. En él, Miley no solo aparecía subida a una bola de demolición, sino que, en los primeros segundos, mostraba su rostro llorando en primer plano, en un aparente guiño al vídeo más popular de Sinéad O’Connor.

El vídeo de ‘Used to Be Young’ recupera esa idea y la extiende durante los tres minutos y medio que dura la canción: Miley posa delante de la cámara y, con lágrimas en los ojos, interpreta la nostálgica letra. Portando una camiseta de Mickey Mouse, en un claro guiño a sus tiempos en Disney Channel, Miley parece reconciliarse con su pasado.

‘Used to Be Young’ es el primer lanzamiento de Miley posterior a ‘Endless Summer Vacation‘, el disco que publicaba el pasado mes de abril. Un disco que no ha obtenido grandes cifras pese al éxito de ‘Flowers’ y pese a la salida de un segundo single, ‘Jaded‘.