Dua Lipa logra su 4º top 1 en UK gracias a ‘Barbie’

Quien ríe el último, ríe mejor. Eso puede pensar Dua Lipa después de 13 semanas escalando por el top 20 de las listas británicas con ‘Dance the Night‘. Al fin, y después de perder el número 1 la semana pasada en favor de otra canción de ‘Barbie‘, la muy superior ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish, el tema de Dua Lipa sube del puesto 2 al puesto 1.

Curiosamente, esta vez también ha habido cassettes en juego, pero no han sido tan decisivos. ‘Dance the Night’ suma 41.204 copias esta semana, de las cuales 526 han sido CD singles, 3.737 cassettes, 1.295 descargas y 35.646 puntos de streaming. En realidad, con los puntos de streaming habría valido, porque Billie Eilish ha quedado en el puesto 2 con 33.731 copias para ‘What Was I Made For?’ esta vez.

El tema de Dua Lipa había sido recibido con cierto escepticismo entre su fanbase pero se ha disparado claramente con el estreno multitudinario de ‘Barbie’. Porque además, aparece muy bien integrado en la película.

Se trata, tan solo, del 4º top 1 de Dua Lipa en su país, Reino Unido. Los anteriores fueron ‘New Rules’, ‘One Kiss’ con Calvin Harris y ‘Cold Heart’ con Elton John. ‘Don’t Start Now’ tuvo la mala suerte de quedar en el puesto 2 y tanto ‘Physical’ como ‘IDGAF’ quedaron en el puesto 3.

Este es el histórico de Dua Lipa en UK:

2016 15 Hotter Than Hell

2016 30 Blow Your Mind (Mwah)

2016 10 No Lie (Sean Paul feat. Dua Lipa)

2017 09 Be The One

2017 14 Scared To Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa)

2017 86 Lost In Your Light (feat. Miguel)

2017 01 New Rules

2018 03 IDGAF

2018 01 One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

2018 04 Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson)

2018 36 Kiss And Make Up (Dua Lipa & BLACKPINK)

2019 24 Swan Song

2019 02 Don’t Start Now

2020 03 Physical

2020 06 Break My Heart

2020 31 Hallucinate

2020 72 UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

2020 05 Levitating (feat. DaBaby)

2020 79 Fever (Dua Lipa & Angèle)

2020 08 Prisoner (Miley Cyrus feat. Dua Lipa)

2021 95 Real Groove (Kylie Minogue & Dua Lipa)

2021 25 We’re Good

2021 51 Love Again

2021 14 Demeanor (Pop Smoke feat. Dua Lipa)

2021 01 Cold Heart (Elton John & Dua Lipa)

2022 31 Sweetest Pie (Megan Thee Stallion & Dua Lipa)

2022 16 Potion (Calvin Harris, Dua Lipa & Young Thug)

2023 01 Dance The Night

