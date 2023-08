Duran Duran versionan a Billie Eilish en su disco de Halloween

Después de 2 años, Duran Duran vuelven con un álbum que estrenarán el 27 de octubre. Las fechas son perfectas porque, sí, el disco ‘Danse Macabre’ tiene temática de Halloween. El trabajo incluirá tanto temas originales como versiones de algunas canciones suyas e incluso covers de artistas como Billie Eilish o Talking Heads.

Y es que la banda hará su propia versión de ‘Bury A Friend’ de Billie Eilish, ‘Psycho Killer’ de Talking Heads, ‘Paint It Black’ de The Rolling Stones, ‘Ghost Town’ de The Specials o ‘Spellbound’ de Siouxsie and the Banshees.

- Publicidad -

En palabras de Nick Rhodes, teclista de Duran Duran: «‘Danse Macabre’ celebra la felicidad y locura de Halloween. Habíamos decidido aprovechar el momento y crear algo único y especial, y la tentación de usar visuales góticos mezclados con una oscura banda sonora de terror y humor era… sencillamente irresistible».

Por ahora la banda estrena el single homónimo, ‘Danse Macabre’. Durante casi 5 minutos, el sonido del tema responde a lo que Duran Duran quiere transmitir: «es un viaje a través del lado más oscuro de nuestra inspiración». No faltan las referencias a fantasmas, zombies e incluso a una «monja en una cama». Una percusión ansiosa marca el tempo con un sintetizador distorsionado, mientras suenan los versos de Simon Le Bon casi recitados.

- Publicidad -