Nicki Minaj no parece Nicki Minaj en ‘Last Time I Saw You’

Después de algunos meses de tira y afloja, Nicki Minaj ha aclarado cuándo saldrá su próximo álbum. ‘Pink Friday 2’ verá la luz el 17 de noviembre de este año, aunque la artista había dicho que saldría en octubre, un mes antes. Este nuevo disco, que es el 5º en su carrera, parece que será la segunda parte del trabajo con el que debutó en 2010, ‘Pink Friday’. Además, este sería su regreso oficial tras 5 años desde ‘Queen’.

Y para ir abriendo boca, la rapera ha decidido estrenar el single ‘Last Time I Saw You’. Se trata de un medio tiempo de pop-rock, de una canción triste de desamor o desencuentro, que identificaríamos más con el último estilo de Miley Cyrus. De hecho, cuesta reconocer a Nicki Minaj hasta que empieza a rapear en la parte más recitada, un tanto «spoken word».

La cantante ha explicado que el tema habla de valorar a tus seres queridos, y de eso versa una letra muy explícita y clara, en torno a la idea «ojalá te hubiera abrazado la última vez que te vi». También «quizá te he apartado de mi lado porque pensé que te aburría», y cosas así. Minaj aún sueña con esa persona que llegó a ser su mejor amiga pero ya no. Una agradable canción, «bonita», que no obstante pone sobre la mesa muchas preguntas sobre el estilo imperante en ‘Pink Friday 2’, que según ella misma será «el mejor disco que hemos escuchado en años».



