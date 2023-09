Portada torera para ‘God Games’, el nuevo de The Kills

Entre los anuncios de próximos álbumes que llegan estos días, el nuevo de The Kills. Es su regreso tras 7 años, los que han pasado desde ‘Ash & Ice‘. Su 6º disco se llamará ‘God Games’, y saldrá el 27 de octubre. El largo incluirá el doble single que ya habían dado a conocer hace unas semanas, ‘New York/LA Hex’, junto a un corte que ha salido estos días y que se llama ‘103’.

Según su distribuidora en España Music As Usual, «donde «LA Hex» centraba su mirada en las realidades emocionales e interpersonales de la vida moderna en Los Ángeles, «103» (como en Fahrenheit) destaca la brutal realidad de la desalentadora inhabitabilidad a través de la lente de una oscura y retorcida canción de amor».

La letra incluye frases como «quédate conmigo bajo la última palmera / y bebe un poco de agua de la sucia fuente destinada a ser / la suma de todo». El vídeo ha sido rodado en el estudio 3D del fotógrafo de rock y moda y pionero del metaverso Steven Sebring.

Si bien los singles nos hablan de Nueva York y Los Ángeles, y mundos sumergidos, la portada del álbum ‘God Games’ nos trae a España, en concreto a una plaza de toros. La nota de prensa del disco no aclara el porqué, aunque da otras pistas sobre el álbum: «‘God Games’ se centra en la llamada y respuesta entre la catarsis vocal de Mosshart y las transmisiones de guitarra de Hince. Ampliando los límites del sonido característico de la pareja, decidieron escribir desde nuevas perspectivas. Los resultados encuentran al dúo escribiendo principalmente en piano por primera vez, incorporando innovadoras texturas electrónicas y de latón, una producción cristalina y letras profundamente humanas, así como una colaboración con el Compton Kidz Club Choir en «LA Hex» y «My Girls My Girls.»

La escritura comenzó en 2019, el dúo fue a una vieja iglesia para grabar el álbum con el ganador de un Grammy, Paul Epworth (Adele, Paul McCartney), que fue su primer soundman en 2002.

01 New York

02 Going to Heaven

03 LA Hex

04 Love and Tenderness

05 103

06 My Girls My Girls

07 Wasterpiece

08 Kingdom Come

09 God Games

10 Blank

11 Bullet Sound

12 Better Days