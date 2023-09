‘Heaven’ es una de las producciones más majestuosas de Mitski

Un año y medio después de ‘Laurel Hell’, un trabajo empapado de synthpop ochentero en el que Mitski ofrecía sus composiciones más comerciales y accesibles, ya hay nuevo álbum en camino, ‘The Land Is Inhospitable And So Are We’, y por los tres adelantos que se han podido escuchar, se distancia bastante de su predecesor.

Desde el principio de su carrera, la cantante americano-japonesa no ha querido encasillarse en ningún género, llevando su música a territorios impredecibles en cada nuevo paso que da.

‘Heaven’, que fue lanzado junto a ‘Star’, es una poderosa balada casi-country engalanada con una majestuosa orquesta de cuerda. Mitski describe un estado de enamoramiento pleno, encontrando romanticismo a través de estampas tan cotidianas y aparentemente anodinas como terminarse el café que se ha dejado su pareja. La voz de la cantante, angelical y expresiva, brilla con intensidad sobre la nostálgica melodía en un registro una octava más alto al que suele acostumbrar.

‘Heaven’ no se parece a nada de lo que ha hecho antes, y sin embargo, lleva el inconfundible sello de su autora desde ese primer verso: “Todo nuestro amor llenando toda nuestra habitación / tu voz cálida y grave maldice / mientras encuentras la cuerda para golpear dentro de mí / que hace sonar una nota escuchada en el cielo.”

Es difícil pensar en una forma más bonita de describir la bella intensidad del sexo con amor. Su discografía está plagada de este tipo de escritura tan cinematográfica, tan poética. Es Mitski en estado puro.