Mitski ha dado los detalles de su nuevo disco, anunciado para sorpresa del público, pues apenas hace un año desde el lanzamiento de ‘Laurel Hell‘, uno de los mejores discos de 2022. El nuevo trabajo de Mitski, ‘The Land Is Inhospitable And So Are We’, sale el 15 de septiembre con el tracklist que podéis ver a continuación. Cuenta Mitski que este es su disco «más americano».

1. Bug Like an Angel

2. Buffalo Replaced

3. Heaven

4. I Donʼt Like My Mind

5. The Deal

6. When Memories Snow

7. My Love Mine All Mine

8. The Frost

9. Star

10. Iʼm Your Man

11. I Love Me After You

Mitski había revelado la noticia a través de una nota de voz enviada desde los estudios Bomb Shelter de Nashville, donde ha grabado el álbum. En la misma nota, Mitski indicaba que el primer avance del disco podría escucharse el miércoles. A las 18.00 se producía el estreno de ‘Bug Like an Angel’, un primer single de sonido acústico, en el que entra de manera recurrente un coro de góspel. En ‘Bug Like an Angel’, Mitski canta que «a veces beber es como estar en familia».



‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ será el séptimo álbum de estudio de Mitski y llegará en una fecha aún por determinar después de los aclamados ‘Be the Cowboy‘ (2018) y ‘Puberty 2‘ (2016). Antes su discografía dejó los discos ‘Bury Me at Makeout Creek’ (2014), ‘Retired from Sad, New Career in Business’ (2013) y ‘Lush’ (2012). Mitski volverá a publicar disco por año, al menos, esta vez.

Convertida en una artista capaz de colocar su disco ‘Laurel Hell’ en el número 1 de ventas físicas de Estados Unidos, Mitski sumaba un nuevo hito a su carrera el año pasado, después de recibir una nominación a los Oscar por ‘This is a Life’, su canción con Son Lux escrita para la banda sonora de ‘Todo a la vez en todas partes‘, ganadora del Oscar a Mejor película.

Era ‘Laurel Hell’ un trabajo que instalaba a Mitski en un escenario definitivamente más comercial que el de trabajos anteriores. «Si preferías a la vieja Mitski, la de ‘Be the Cowboy‘, la buena noticia es que aun así con este disco se abre un mundo de posibilidades para su futuro. Su carácter inquieto tan sólo deja ver que al igual que le encaja este registro más comercial y apto para telonear a Harry Styles, le puede encajar para cualquier otra cosa igual de inesperada», escribíamos entonces.