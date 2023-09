Cat Power canta por Bob Dylan, en su nuevo disco en directo

Cat Power, conocida por sus discos de material propio, algunos tan esenciales como ‘You Are Free‘ (2003) o ‘The Greatest‘ (2006), pero también por sus trabajos de versiones, como ‘Jukebox’ (2008) o el reciente ‘Covers‘ (2022), vuelve con otro disco dedicado a reinterpretar material ajeno. Claro que, ahora, le ha dado una vuelta diferente a la idea.

‘Cat Power Sings Dylan’ será el nuevo disco de Chan Marshall. Es la grabación de un concierto que Cat Power ofreció el año pasado, en el que la cantautora de Atlanta recreó el histórico concierto que Bob Dylan realizó en Manchester en 1966. El concierto de Cat Power se ha grabado y el disco sale el 10 de noviembre, con exactamente el mismo repertorio de 15 temas.

El concierto de Dylan es conocido por la polémica de su segundo set, el set «eléctrico», en el que Dylan se desmarcó del sonido de folk tradicional que le había dado a conocer y abrazó las guitarras eléctricas. Durante este set, una persona del público llamó «Judas» a Dylan y el cantautor respondió comandando a su banda, los Hawks, a «tocar más fuerte».

Curiosamente, durante la recreación de Cat Power, alguien se tomó la molestia de asumir el papel de ese fan que gritó «Judas» al músico. Cat Power no se enfrentó al fan, sino que mencionó a Jesús: «No esperaba que alguien en el público recreara su parte del show original, pero quise ser clara: de alguna manera, Dylan es una deidad para todos quienes escribimos canciones».

De ‘Cat Power Sings Bob Dylan’ se pueden escuchar ya ‘She Belongs to Me’ y ‘Ballad of a Thin Man’. ‘Wanderer‘, el último álbum de material original de Cat Power, vio la luz en 2018, con la colaboración destacada de Lana Del Rey.