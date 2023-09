Los Rolling Stones desvelan colaboraciones de lujo

El próximo álbum de los Rolling Stones, ‘Hackney Diamonds’, está cada vez más cerca. Si bien fue tan solo hace una semana cuando el grupo lo anunciaba oficialmente en una entrevista con Jimmy Fallon, hoy por fin ha dado a conocer el tracklist completo, compuesto por un total de doce canciones.

El anuncio confirma las colaboraciones de Stevie Wonder, Lady Gaga, Paul McCartney, Bill Wyman y Charlie Watts. La ya comentada colaboración con Lady Gaga tendrá lugar en la undécima pista del disco, ‘Sweet Sounds of Heaven’, de hasta siete minutos de duración y donde también participa Stevie Wonder en el piano y teclado. Paul McCartney, por su parte, aparece con el bajo en el cuarto tema, ‘Bite My Head Off’, mientras que Elton John lo llegará a hacer con el piano en dos: ‘Get Close’ y ‘Live By The Sword’.

- Publicidad -

Sin embargo, ‘Hackney Diamonds’ también tendrá momentos para el reencuentro en algunos de sus temas. ‘Live By The Sword’ volverá a unir a los Stones con Bill Wyman, ex bajista del grupo, al mismo tiempo que hará regresar al fallecido batería Charlie Watts, quien aparece de nuevo en ‘Mess It Up’.

Producido por el músico Andrew Watt, este supone ser el primer álbum de los Stones con material nuevo desde 2005. Aparte del primer single del disco, ‘Angry’, lanzado a principios de mes, no tenemos nuevos adelantos a excepción de algunos versos compartidos por The New York Times. “Let us sing, let us shout/Let us all stand up proud/Let the old still believe that they’re young”, cantarán Jagger y Gaga en ‘Sweet Sounds of Heaven’.

- Publicidad -

‘Hackney Diamonds’ saldrá el próximo 20 de octubre y este es el tracklist completo:

1. Angry

2. Get Close

3. Depending on You

4. Bite My Head Off

5. Whole Wide World

6. Dreamy Skies

7. Mess It Up

8. Live By the Sword

9. Driving Me Too Hard

10. Tell Me Straight

11. Sweet Sounds of Heaven

12. Rolling Stone Blues