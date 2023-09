FKA Twigs y Cara Delevingne: beso y orgullo

Anoche tuvo lugar en Londres la Vogue World 2023, evento que supone el comienzo de su tradicional Semana de la Moda. Es conocida como la Met Gala británica y siempre logra reunir a gran cantidad de modelos y artistas, entre los que ayer se incluían Kit Connor, Joe Locke, Emilia Clarke, Taylor Zakhar Perez o Rita Ora. Sin embargo, fueron dos mujeres las que se robaron todas las miradas: Cara Delevingne y FKA Twigs.

La modelo Cara Delevingne y la cantante FKA Twigs protagonizaron uno de los momentos más destacados de la Vogue World. Mientras tenían lugar los diversos conciertos y espectáculos que trataban de dar glamour a la ceremonia, la comunidad queer estaba a punto de vivir un suceso absolutamente sorprendente y, digámoslo también, todavía necesario. Fue durante el turno de FKA Twigs, en el que la artista se encontraba actuando sobre el escenario, cuando Cara Delevingne apareció sin previo aviso y ambas se besaron. No hubo tiempo para la asimilación por parte de quienes disfrutaban del show en directo, pero pronto las redes sociales empezaron a difundir el vídeo y el gesto se ha convertido para muchos en un acto de apoyo al colectivo.

#FKATwigs joined the Rambert Dance Company on stage at #VogueWorld: London. The surprise performance delivered one of the evening’s best fashion moments. https://t.co/mpdOcBJM7a pic.twitter.com/RcbDUjkyBj

— Vogue Magazine (@voguemagazine) September 14, 2023