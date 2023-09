IDLES anuncian dos grandes conciertos en España

IDLES anuncian la que es su mayor gira europea hasta la fecha. Tal tour incluirá dos paradas en España, una en Madrid y otra en Barcelona, y será en recintos bastante grandes, por encima de la capacidad de La Riviera o Razzmatazz.

IDLES actuarán el 1 de marzo de 2024 en el WiZink Center y el 2 de marzo en el Sant Jordi Club. Las entradas salen a la venta el 22 de septiembre a partir de las 10:00 h en lasttour.org y seetickets.com/es. Joe Talbot, de IDLES, afirma: «Volvemos a casa. A Europa, un lugar que nos crió con belleza y vigor. Prometemos devolverles el favor, concierto tras concierto. Todo es amor».

El nuevo tour se anuncia tras un verano en el que IDLES han actuado en multitud de festivales, desde Electric Picnic hasta Splendour in the Grass, pasando por NOS Alive, Bilbao BBK Live, Cala Mijas y Fuji Rock. Last Tour asegura que «inspirador, energizante y catártico, el espectáculo de IDLES conecta de una manera que hace que todo el público se sienta parte valiosa de una experiencia comunitaria de afirmación de la vida, sea cual sea el tamaño del recinto».

El grupo afirma estar trabajando en nueva música antes de su esperado quinto álbum. Será la continuación de ‘Crawler‘, que veía la luz en 2021. Además, su álbum de 2018, ‘Joy As An Act Of Resistance‘, se lanzará en vinilo de lujo el 6 de octubre para celebrar el quinto aniversario de su lanzamiento. Prensado en vinilo de 180 gramos, cuenta con ilustraciones intercambiables del álbum: 8 insertos de doble cara con 16 impresiones artísticas originales de la exposición «Joy As An Act Of Resistance», todo ello presentado en una funda gatefold troquelada con purpurina dorada.

