Taylor Swift y Nicki Minaj… ¿se acerca colaboración de «sagitarios»?

Una colaboración entre Taylor Swift y Nicki Minaj es posible. Y no nos referimos a que las dos pusieran de su parte para resolver su desencuentro de hace unos años. Los «swifties» y los «barbz» están convencidos de que una canción conjunta se acerca.

Vayamos por partes. El 27 de octubre se publica ‘1989 (Taylor’s Version)‘, el nuevo disco regrabado de Taylor Swift. El disco traerá cinco temas inéditos y, para desvelar sus títulos, Taylor ha colaborado con Google y ha lanzado un curioso juego de 89 puzzles que se activa cuando buscas el nombre de Taylor Swift en el buscador. A continuación, una caja fuerte y una llave aparecen en pantalla.

- Publicidad -

Los «swifties» han sido tan «veloces» como de costumbre y han resuelto el juego. Así, cuando buscas a Taylor en Google, la cantante ya te da la enhorabuena por haber desbloqueado el misterio (a pesar de que tú no lo hayas hecho) y procede a revelar los títulos de los temas inéditos de ‘1989 (Taylor’s Version), que son ‘Is It Over Now?’, ‘Now That We Don’t Talk’, Say Don’t Go’ y ‘Suburban Legends’.

Ahí es donde entra Nicki Minaj. Porque, como todo el mundo recordará, Taylor confirmó que serían cinco los temas inéditos, y ahí solo hay cuatro. También dijo que serían una «locura». Pero no es tan loco pensar que Taylor y Nicki tramen un tema conjunto.

- Publicidad -

Una de las respuestas del puzzle era «sagitario», el signo del zodiaco de Taylor (nacida el 13 de diciembre) y de Nicki (nacida el 8 de ese mes). Además, como recuerda Billboard, ambas han ido dejando pistas de esta supuesta colaboración. Cuando, la semana pasada, Taylor recogió un premio en MTV de mano de Nicki, Taylor clamó que Nicki era «su sagitario favorita». Pero fue Nicki quien, unos días atrás, alimentó más la especulación, cuando escribió que se estaba «comiendo las ganas de decir cosas de Sagitario ahora mismo». Además, reflexionaba que para los «barbz» debe ser «agotador ser fan de la anti-héroe». Y fue ese uso de la palabra «Anti-Hero» la que más llamó la atención de los fans de ambas artistas.

Como recordaréis, Taylor y Nicki tuvieron un rifirrafe en 2015 a raíz de las nominaciones de los MTV Video Music Awards de ese año. Finalmente ambas se disculparon la una con la otra y se reconciliaron encima del escenario.