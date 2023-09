Sufjan Stevens ha comunicado que padece el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica poco habitual que puede ocasionar debilidad muscular o incluso parálisis. Stevens fue hospitalizado después de despertarse y descubrir que no sentía sus extremidades y que no podía moverse.

En un post de Tumblr, Sufjan ha confirmado que se encuentra en tratamiento y ha explicado su experiencia. «El mes pasado me levanté una mañana y no podía caminar. Tenía las manos, los brazos y las piernas entumecidos y me cosquilleaban. No tenía fuerzas, ni sensibilidad, ni movilidad. Mi hermano me llevó a emergencias y después de una serie de revisiones, los neurólogos me diagnosticaron un trastorno autoinmune llamado el síndrome de Guillain-Barré».

«Afortunadamente existe tratamiento para esto», relata Sufjan. «Los médicos administran infusiones de inmunohemoglobina durante cinco días y rezan por que la enfermedad no se extienda a los pulmones, el corazón o el cerebro». Sufjan ha afirmado que la experiencia ha sido «aterradora», pero que el tratamiento ha funcionado.

Actualmente, Sufjan se encuentra en rehabilitación, donde está aprendiendo a «caminar otra vez» y «recobrando la fuerza». «Es un proceso lento, pero dicen que me voy a «recuperar», simplemente se necesita tiempo, paciencia y trabajo duro. Mucha gente con SMG aprende a caminar otra vez en el periodo de un año, así que tengo esperanza. Llevo ya dos semanas en rehabilitación y está yendo muy bien».

Sufjan ha querido comunicar su estado de salud para explicar el motivo por el que no está podiendo promocionar su nuevo disco, ‘Javelin‘, que sale el 6 de octubre.